В Україні суттєво зменшилась кількість шлюбів

Протягом першого півріччя 2023 року в Україні кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17% до відповідних показників минулого року. Натомість розлучень побільшало на третину.Про це повідомляє Опендатабот.«За півроку 2023 в Україні було зареєстровано 86 028 шлюбів. Це на 17% менше до відповідного періоду торік, коли було зафіксовано 103 903 нових родин. Українці одружуються проте на рівні показників першого півріччя 2021 – тоді в країні зареєстрували 85 960 шлюбів», – йдеться у повідомленні.Зазначимо, що найчастіше розривають шлюб у Києві, а стабільне зменшення розлучень рік до року зафіксовано у Чернівецькій області. Лише у двох областях країни кількість шлюбів збільшилась – Харківщина (+19%) та Сумщина (+6%).