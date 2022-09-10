В Україні суттєво зменшилась кількість шлюбів

В Україні суттєво зменшилась кількість шлюбів
Протягом першого півріччя 2023 року в Україні кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17% до відповідних показників минулого року. Натомість розлучень побільшало на третину.

Про це повідомляє Опендатабот.

«За півроку 2023 в Україні було зареєстровано 86 028 шлюбів. Це на 17% менше до відповідного періоду торік, коли було зафіксовано 103 903 нових родин. Українці одружуються проте на рівні показників першого півріччя 2021 – тоді в країні зареєстрували 85 960 шлюбів», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що найчастіше розривають шлюб у Києві, а стабільне зменшення розлучень рік до року зафіксовано у Чернівецькій області. Лише у двох областях країни кількість шлюбів збільшилась – Харківщина (+19%) та Сумщина (+6%).

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Теги: шлюб, розлучення
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