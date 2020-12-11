Стало відомо, коли школи отримають підручники для 5 і 6 класів

Стало відомо, коли школи отримають підручники для 5 і 6 класів
Українські школярі 5 і 6 класів на початку навчального 2023 року пішли до школи майже без підручників. Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків повідомив, що проблема дефіциту посібників вирішується, тож у грудні всі учні цих класів матимуть необхідну літературу.

Про це він повідомив в ефірі Українського радіо. Посадовець звернув увагу, що брак матеріалів для школярів деяких класів відбувся через повномасштабне вторгнення Росії, адже всі кошти були віддані на потреби Збройних сил України.

За словами заступника міністра освіти, підручники друкуються як за рахунок державних коштів, так і за іноземні інвестиції. Тож браку літератури для школярів 5 і 6 класу не буде.

"Міністерство вело перемовини з міжнародними партнерами щодо друку підручників і завдяки їм були надруковані підручники для 5 класу – математика, українська мова та природничі дисципліни", – зазначив Сташків.

Він додав, що через складну логістику надрукована українська мова ще доставляється до закладів освіти окремих регіонів. Такий досвід Міносвіти використовував вперше, тому виникли певні затримки.

Цього навчального року на друк підручників для 5 і 6 класу вдалося виділити кошти з держбюджету, запевнив чиновник. Проте сума не покрила всю необхідність учнів у літературі на початок вересня.

"Це 65–67% від загальної потреби в коштах на друк підручників для 5 і 6 класів. До 1 вересня були доставлені в школи підручники для 6 класу з української мови та літератури, зарубіжної, історії, іноземної, математики, правознавства", – зазначив заступник міністра освіти.

Він також зауважив, що у вересні залишалася проблема зі шкільною літературою для учнів 5 класів і частиною предметів для 6 класу. Проте в уряді виділили додатково кошти на те, аби додрукувати посібники, яких не вистачає.

Андрій Сташків додав, що в тих регіонах, де відбувається дефіцит друкованих шкільних матеріалів, як школярі, так і вчителі можуть скористатись підручниками в електронній версії, які розміщені на сайті МОН у тому числі.

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Теги: підручники, школи, МОН
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