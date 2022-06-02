Благословляла Путіна: у Луцьку суд покарав пенсіонерку

Благословляла Путіна: у Луцьку суд покарав пенсіонерку
У Луцьку судили пенсіонерку, яка виправдовувала російську агресію. Жінка благословляла Путіна та закликала бомбити Адміністрацію Президента та Верховну Раду України.

Про це інформує ІА "Волинські новини".

Як ідеться у вироку, Тетяна Жовнір сповідувала ідеї військово-політичного керівництва рф та мала стійку проросійську позицію. Тож у соціальній мережі «Одноклассники» у 2022 році, вже під час повномасштабного вторгнення, вона розміщувала дописи, які містять публічні заклики до захоплення державної влади в Україні. Також жінка поширювала матеріали, які містять виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Подаємо кілька варіантів дописів:

«Для тех, кто в танке, повторяю прямо в дуло, что войну на Украине можно закончить 10 выстрелами из танка. Стрелять нужно в здания администрации президента Украины и Верховную Раду. В рабочее время»;

«Г-н президент Путин! Без вас мир был бы оставлен убийцам, насильникам, кокаинщикам, кровожадным нацистским ублюдкам и фашистским собакам НАТО. Да благословит Бог вас и Россию. Да здравствует великая Российская Федерация»;

Пусть теперь поймут, что русский несет мир и справедливость, а их америкосы под маской демократии несут горе и розрушения. Хохлы тоже жопы подмяли, сволочи».

Про пенсіонерку Тетяну Жовнір відомо, що вона має українське громадянство, однак народилася у місті Калінін Російської Федерації. Жінка є вдовою.

Прокурор та Тетяна Жовнір уклали угоду про визнання винуватості. Затвердивши угоду, суд призначив жінці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну.

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Теги: суд, колаборантка, вирок, Луцьк
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