Вночі захисники збили 27 «шахедів» з 36, які росія запустила по Україні

Вночі захисники збили 27 «шахедів» з 36, які росія запустила по Україні
Вночі росія запустила 36 ударних безпілотників.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювались із мису Чауда (ТОТ Крим)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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