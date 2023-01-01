Вночі захисники збили 27 «шахедів» з 36, які росія запустила по Україні





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"У ніч на 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювались із мису Чауда (ТОТ Крим)", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі росія запустила 36 ударних безпілотників.Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ."У ніч на 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювались із мису Чауда (ТОТ Крим)", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

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