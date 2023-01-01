Курс валют у Луцьку 10 жовтня
Сьогодні, 09:13
10 жовтня готівковий курс долара становить 37.92, продають його за 38.38.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 40.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8.98.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 40.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8.98.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі
Сьогодні, 09:30
Збройні сили вже знищили понад 283 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 10 жовтня
Сьогодні, 09:13
Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 09:05