Збройні сили вже знищили понад 283 тисячі російських окупантів





Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:



□ особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб,



□ танків ‒ 4 829 (+6) од,



□ бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,



□ артилерійських систем – 6 713 (+7) од,



□ РСЗВ – 808 (+0) од,



□ засоби ППО ‒ 544 (+1) од,



□ літаків – 315 (+0) од,



□ гелікоптерів – 316 (+0) од,



□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),



□ крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),



□ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,



□ підводні човни – 1 (+0) од,



□ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,



□ спеціальна техніка ‒ 961 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 283 080 вояків.Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.□ особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб,□ танків ‒ 4 829 (+6) од,□ бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,□ артилерійських систем – 6 713 (+7) од,□ РСЗВ – 808 (+0) од,□ засоби ППО ‒ 544 (+1) од,□ літаків – 315 (+0) од,□ гелікоптерів – 316 (+0) од,□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),□ крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),□ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,□ підводні човни – 1 (+0) од,□ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,□ спеціальна техніка ‒ 961 (+2).Дані уточнюються.

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