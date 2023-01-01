Збройні сили вже знищили понад 283 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:20
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 283 080 вояків.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:
□ особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб,
□ танків ‒ 4 829 (+6) од,
□ бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,
□ артилерійських систем – 6 713 (+7) од,
□ РСЗВ – 808 (+0) од,
□ засоби ППО ‒ 544 (+1) од,
□ літаків – 315 (+0) од,
□ гелікоптерів – 316 (+0) од,
□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),
□ крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),
□ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
□ підводні човни – 1 (+0) од,
□ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,
□ спеціальна техніка ‒ 961 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:
□ особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб,
□ танків ‒ 4 829 (+6) од,
□ бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,
□ артилерійських систем – 6 713 (+7) од,
□ РСЗВ – 808 (+0) од,
□ засоби ППО ‒ 544 (+1) од,
□ літаків – 315 (+0) од,
□ гелікоптерів – 316 (+0) од,
□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),
□ крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),
□ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
□ підводні човни – 1 (+0) од,
□ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,
□ спеціальна техніка ‒ 961 (+2).
Дані уточнюються.
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