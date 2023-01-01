Збройні сили вже знищили понад 283 тисячі російських окупантів

Збройні сили вже знищили понад 283 тисячі російських окупантів
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 283 080 вояків.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:

□ особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб,

□ танків ‒ 4 829 (+6) од,

□ бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,

□ артилерійських систем – 6 713 (+7) од,

□ РСЗВ – 808 (+0) од,

□ засоби ППО ‒ 544 (+1) од,

□ літаків – 315 (+0) од,

□ гелікоптерів – 316 (+0) од,

□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),

□ крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),

□ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

□ підводні човни – 1 (+0) од,

□ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,

□ спеціальна техніка ‒ 961 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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