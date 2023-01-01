Сьогодні у Львові прощатимуться з уроженцем Волині, 22-річним Героєм Ігорем Гребенем

Сьогодні у Львові прощатимуться з уроженцем Волині, 22-річним Героєм Ігорем Гребенем
Сьогодні Львівщина прощається із захисником Ігорем Гребенем, який мав позивний «Шмель» - уродженцем Волині.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

"Ігор народився у селищі Колки Волинської області у родині військових. Навчався у Львові. Проходив військову службу у зоні проведення антитерористичної операції у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Вторгнення російської федерації Ігор Гребень зустрів на передовій. Виконував бойові завдання поблизу населених пунктів Сіверодонецьк, Лиман, Зарічне, Мар’їнка та здобув звання «капітан». Двічі зазнавав контузії, однак щоразу повертався на фронт до побратимів. За особисту мужність був нагороджений численними відзнаками, зокрема, відзнакою Президента «За оборону України». У Ігоря Гребеня залишилися батьки та сестра.

У Пустомитівській громаді розповіли, що відправа у Гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові розпочнеться об 11.00 год. Поховають Героя на Марсовому полі Личаківського військового кладовища.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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