У Луцьку на автостанції 33-річний чоловік пограбував мешканця Рівненщини
Сьогодні, 10:10
Поліцейські затримали 33-річного чоловіка за підозрою у вчиненні грабежу.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 9 жовтня, до поліції із заявою звернувся 42-річний житель Рівненської області. Чоловік повідомив, що на автостанції у Луцьку у нього з кишені відкрито викрали понад 20 тисяч гривень. Грабіжник із грошима втік.
Затримати правопорушника допомогли небайдужі громадяни. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника це – 33-річний житель Луцького району. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені гроші вилучили.
До слова, чоловік у червні звільнився з місць позбавлення волі. Окрім того, у поліції Камінь-Каширщини відносно нього розпочате кримінальне провадження за вчинення крадіжки.
Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні грабежу та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 9 жовтня, до поліції із заявою звернувся 42-річний житель Рівненської області. Чоловік повідомив, що на автостанції у Луцьку у нього з кишені відкрито викрали понад 20 тисяч гривень. Грабіжник із грошима втік.
Затримати правопорушника допомогли небайдужі громадяни. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника це – 33-річний житель Луцького району. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені гроші вилучили.
До слова, чоловік у червні звільнився з місць позбавлення волі. Окрім того, у поліції Камінь-Каширщини відносно нього розпочате кримінальне провадження за вчинення крадіжки.
Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні грабежу та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Слідство триває.
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