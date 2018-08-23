У Луцьку на автостанції 33-річний чоловік пограбував мешканця Рівненщини

У Луцьку на автостанції 33-річний чоловік пограбував мешканця Рівненщини
Поліцейські затримали 33-річного чоловіка за підозрою у вчиненні грабежу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 9 жовтня, до поліції із заявою звернувся 42-річний житель Рівненської області. Чоловік повідомив, що на автостанції у Луцьку у нього з кишені відкрито викрали понад 20 тисяч гривень. Грабіжник із грошима втік.

Затримати правопорушника допомогли небайдужі громадяни. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника це – 33-річний житель Луцького району. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені гроші вилучили.

До слова, чоловік у червні звільнився з місць позбавлення волі. Окрім того, у поліції Камінь-Каширщини відносно нього розпочате кримінальне провадження за вчинення крадіжки.

Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні грабежу та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідство триває.


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Теги: Луцьк, автостанція, гроші
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