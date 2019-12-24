Ремонт проспекту Волі у Луцьку: яка буде вартість усіх робіт. ВІДЕО





Як розповів Микола Осіюк, останнього третього тендеру на 60 млн грн буде достатньо, щоб завершити ремонт проспекту в Луцьку. З його слів, фактично за ремонт цього проспекту оплатили вже близько 30-40 млн гривень.



"Проспект Волі третій рік робиться, бо це дуже складний об'єкт. Є необхідність виконання додаткових робіт, там мають бути розумних зупинок, і бруківка буде докладатися. Озеленення мають дозавершити, є багато видів робіт: МАФи, лавочки, освітлення, бруківка і "розумні" зупинки", — сказав посадовець.



Які масштабні тендери оголошували



Перший тендер на ремонт проспекту оголосили чотири роки тому. "Сама перша процедура відбулася у 2019-му році орієнтовно на 70 млн. Почалися підготовчі роботи, був стрибок цін, тоді оплатили робіт орієнтовно на 500 тисяч гривень", — зазначив Микола Осіюк.



Далі угоду розірвали, гроші залишилися у бюджеті Луцької громади — їх, каже посадовець, на ремонт проспекту не витрачали. Другий тендер був проведений орієнтовно на 60 млн грн, проте угода не буде повністю виконана.



"За ці гроші зробили підземні мережі, рік вони тривали у 21-му році по заміні зливової, водопровідної каналізації, були всі підготовчі роботи. Ця угода не була повністю виконана, була економія, не оплатили тоді близько мільйона гривень", — каже Микола Осіюк.



Ремонт був частково призупинений після початку повномасштабного вторгнення, розповів Микола Осіюк. Відновили роботи у квітні 2022-го. Зі слів комунальника, у зв'язку з тим, що ремонтні роботи тривали довго і лише 50 % робіт виконано, оголосили третій тендер у системі ProZorro.



"Зараз на ці всі додаткові роботи: асфальтування заїздів, облатування тротуарів, освітлення, МАФів, додаткове озеленення, багато іншого, непомітне з першого погляду речей – проводиться додаткова закупівля. Роботи ще виконуються", — сказав комунальник.



Посадовець додав, що загальна сума ремонту має вийти в межах 90-100 млн гривень. Однак керівник міського департаменту ЖКГ назвав орієнтовну, а не кінцеву вартість ремонту проспекту, аргументувавши це тим, що роботи ще тривають. Зі слів комунальника, завершити реконструкцію проспекті Волі планують до кінця 2023 року.



Що відомо про ремонт проспекту Волі у Луцьку



Капітальний ремонт проспекту Волі у Луцьку розпочали наприкінці травня 2022 року. До середини жовтня рух транспорту на головному проспекті міста був перекритий. Через повномасштабне вторгнення ремонт проспекту Волі впродовж 2022 року призупинили. Відновили роботи на початку березня 2023 року.



У травні у Луцькраді повідомили про перекриття проспекту Волі та відновлення ремонтних робіт. З 24 червня проспект Волі знову відкрили для проїзду приватного і громадського транспорту: робітники підрядної фірми встановили нові дорожні знаки та наносили постійну дорожню розмітку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для подальшого капітального ремонту проспекту Волі в Луцьку представники міської ради оголосили новий тендер на 60 мільйонів 302 тисячі гривень.Як розповів Суспільному замовник робіт, керівник міського департаменту житлово-комунального господарства, останнього третього тендеру на 60 млн грн буде достатньо, щоб завершити ремонт проспекту в Луцьку. З його слів, фактично за ремонт цього проспекту оплатили вже близько 30-40 млн гривень."Проспект Волі третій рік робиться, бо це дуже складний об'єкт. Є необхідність виконання додаткових робіт, там мають бути розумних зупинок, і бруківка буде докладатися. Озеленення мають дозавершити, є багато видів робіт: МАФи, лавочки, освітлення, бруківка і "розумні" зупинки", — сказав посадовець.Перший тендер на ремонт проспекту оголосили чотири роки тому. "Сама перша процедура відбулася у 2019-му році орієнтовно на 70 млн. Почалися підготовчі роботи, був стрибок цін, тоді оплатили робіт орієнтовно на 500 тисяч гривень", — зазначив Микола Осіюк.Далі угоду розірвали, гроші залишилися у бюджеті Луцької громади — їх, каже посадовець, на ремонт проспекту не витрачали. Другий тендер був проведений орієнтовно на 60 млн грн, проте угода не буде повністю виконана."За ці гроші зробили підземні мережі, рік вони тривали у 21-му році по заміні зливової, водопровідної каналізації, були всі підготовчі роботи. Ця угода не була повністю виконана, була економія, не оплатили тоді близько мільйона гривень", — каже Микола Осіюк.Ремонт був частково призупинений після початку повномасштабного вторгнення, розповів Микола Осіюк. Відновили роботи у квітні 2022-го. Зі слів комунальника, у зв'язку з тим, що ремонтні роботи тривали довго і лише 50 % робіт виконано, оголосили третій тендер у системі ProZorro."Зараз на ці всі додаткові роботи: асфальтування заїздів, облатування тротуарів, освітлення, МАФів, додаткове озеленення, багато іншого, непомітне з першого погляду речей – проводиться додаткова закупівля. Роботи ще виконуються", — сказав комунальник.Посадовець додав, що загальна сума ремонту має вийти в межах 90-100 млн гривень. Однак керівник міського департаменту ЖКГ назвав орієнтовну, а не кінцеву вартість ремонту проспекту, аргументувавши це тим, що роботи ще тривають. Зі слів комунальника, завершити реконструкцію проспекті Волі планують до кінця 2023 року.Капітальний ремонт проспекту Волі у Луцьку розпочали наприкінці травня 2022 року. До середини жовтня рух транспорту на головному проспекті міста був перекритий. Через повномасштабне вторгнення ремонт проспекту Волі впродовж 2022 року призупинили. Відновили роботи на початку березня 2023 року.У травні у Луцькраді повідомили про перекриття проспекту Волі та відновлення ремонтних робіт. З 24 червня проспект Волі знову відкрили для проїзду приватного і громадського транспорту: робітники підрядної фірми встановили нові дорожні знаки та наносили постійну дорожню розмітку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію