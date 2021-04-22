ТОП-5 ідей для розвитку Луцька: результати першого урбан-дослідження





Детальніший огляд кількох ідей пропонує ГО «Алгоритм дій».



До слова, проєкт Urban Vision Lutsk реалізують ГО «Urban Reform» та ГО «Місто.перезавантаження» за ініціативи та фінансування ГО «Алгоритм Дій» та за сприяння Луцької міської ради.



Ідея 1. Створення «зелено-блакитного кола» для прогулянок, відпочинку, туризму

Ідея полягає у тому, щоб вздовж річок Стир та її приток — Сапалаївки й Омелянівки створити єдине коло з екологічних доріжок без бетону та асфальту. Набережні будуть облаштовані пляжами, спортивними і дитячими зонами, оглядовими майданчиками, туристичними маршрутами тощо. Парки — Центральний та Гнідавське болото, а також міські майдани також стануть частиною цієї єдиної мережі публічних просторів, і будуть поєднані між собою прогулянковими вулицями та зеленими зонами.



Ідея 2. Кожній вулиці — своя роль

Вулицям потрібна чітка ієрархія, щоб надалі розробити окремі принципи їхнього облаштування, залежно від функцій та значення. Магістральні вулиці — це головні артерії міста, які з’єднують різні райони міста, тут ходить громадський транспорт, є велодоріжки. Розподільчі вулиці — це ті, які збирають мережу житлових і локальних вулиць та проїздів і направляють транспортні та пішохідні потоки до магістральних вулиць. Житлові/локальні вулиці безпосередньо ведуть до житлових будинків, виробничих територій, культурно-освітніх закладів тощо. Сусідські вулиці — ті, які не мають транзитного транспортного руху, використовуються як пішохідні.



Кожну вулицю пропонують облаштовувати як цілісну екосистему, де створені людьми елементи взаємодіють із природними: від водопроникних тротуарів та біозаболочених ділянок, що відводять зливові стоки, до вуличних дерев, які дають тінь і мають важливе значення для здоров’я міст.



Дизайн вулиць повинен відповідати концепції «complete streets» — гарантувати максимальну безпеку: видимість, якісне покриття, зручну навігацію.



Міські вулиці влітку не повинні перетворюватись на «теплові острови», а для цього є ще декілька ідей: саджати нові дерева, використовувати теплопоглинальні поверхні, збільшувати ґрунтові площі (у порівнянні з асфальтовими і бетонними), облаштовувати зелені дахи.



Ідея 3. Менше автомобілів

Розвантажити центр від приватних автомобілів, а точніше — змінити фокус із автівок на пішохідний та велосипедний рух і громадський транспорт. Регулювання в’їзду автомобілів у центр створить комфортне людиноцентричне середовище.



З інших амбітних ідей у сфері транспорту: створити міське наземне метро залізничними коліями.



Також є ідея запустити в Луцьку трамвай як екотранспорт, який зможе замінити маршрутки. У місті вже сформоване транспортне кільце — маршрут 15, який можна використовувати і для трамвая. При цьому потрібно додати сполучення із районами, що на лівому березі річки Стир. Другу гілку трамвая можна зробити вздовж Данила Галицького, Даньшина, Львівської і в бік Кічкарівки та Ковельської. В центрі дві гілки трамвая могли б перетинатися і тут був облаштований пересадочний вузол. Завдяки цьому з будь-якої точки міста трамваєм можна було б доїхати до центру, і звідти рухатися далі.



Ідея 4. Транспортні хаби

У Луцьку існує велика кількість маршрутів громадського транспорту, які дублюють одне одного. Транспортну мережу можна оптимізувати, а посилити комфорт — за рахунок створення транспортних хабів — комфортних пересадкових вузлів із паркінгами, сервісами оренди індивідуального колісного транспорту та зупинками громадського транспорту. При цьому запровадити новий спосіб оплати, щоб квитки дозволяли можливість пересідати на інший маршрут.



Ідея 5. Нові магніти і сенси

Дослідження показали, що центр Луцька має низьку щільність — як фізично, так і функціонально. І для того, щоб виправдати статус адміністративного, ділового та культурного центру, місту потрібні нові магніти — точки притягання різних спільнот.



Серед ідей, якими можуть бути ці магніти: мистецький простір, розширення зоопарку, нові центри ділової активності, бізнес-хаб як майданчик для взаємодії підприємців, а також — ІТ кластер та креативні індустрії. Зокрема, мова йде про створення акселератора для стартапів, у тому числі — в сфері креативних індустрій, а також розвитку сучасної ІТ-освіти.



Повну версію Концепції розвитку центру Луцька можна переглянути на



Наразі реалізація проєкту Urban Vision Lutsk триває. За результатами урбаністичних досліджень міста зараз розробляється майстер-план центральної частини Луцька.

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