Білий дім планує об’єднати в один пакет надання військової допомоги Україні та Ізраїлю, – ЗМІ





Про це інформує



Зазначається, що законодавці обох партій, які підтримують надання додаткової допомоги для України, запропонували таке рішення як спосіб забезпечити фінансування країни, попри спротив деяких членів Республіканської партії в Палаті представників Конгресу США і Сенаті.



Джерела WP додають, такий крок може мати сенс, оскільки він залучить "вкрай правих" республіканців, які виступають проти допомоги Україні, але за те, щоб допомогти Ізраїлю.



Група консерваторів у Палаті представників рішуче виступає проти нового фінансування для України, про яке попросив Білий дім, проте виділення додаткової допомоги Ізраїлю після атаки терористів ХАМАС не викликає такого опору серед членів Конгресу США.



Представник Білого дому Джон Кірбі відмовився повідомити, чи буде адміністрація Байдена пов'язувати два пакети для України та Ізраїлю.



"Об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю дасть адміністрації президента Джо Байдена можливість посилити ширшу позицію про те, що США зобов'язані допомагати своїм демократичним союзникам", - зазначають журналісти.



За словами Кірбі, Білий дім "оцінює політичну життєздатність об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю".



Хоча США вже надали Ізраїлю термінову військову допомогу, Білий дім очікує, що для додаткових зусиль буде потрібно схвалення Конгресу.



Завдяки сильній підтримці Демократичної партії та значній підтримці Республіканської партії існує широкий консенсус між двома партіями щодо надання допомоги як Ізраїлю, так і Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білому домі розглядають можливість включити військову допомогу Україні в пакет, призначений для Ізраїлю.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Washington Post та NBC News.Зазначається, що законодавці обох партій, які підтримують надання додаткової допомоги для України, запропонували таке рішення як спосіб забезпечити фінансування країни, попри спротив деяких членів Республіканської партії в Палаті представників Конгресу США і Сенаті.Джерела WP додають, такий крок може мати сенс, оскільки він залучить "вкрай правих" республіканців, які виступають проти допомоги Україні, але за те, щоб допомогти Ізраїлю.Група консерваторів у Палаті представників рішуче виступає проти нового фінансування для України, про яке попросив Білий дім, проте виділення додаткової допомоги Ізраїлю після атаки терористів ХАМАС не викликає такого опору серед членів Конгресу США.Представник Білого домувідмовився повідомити, чи буде адміністрація Байдена пов'язувати два пакети для України та Ізраїлю."Об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю дасть адміністрації президента Джо Байдена можливість посилити ширшу позицію про те, що США зобов'язані допомагати своїм демократичним союзникам", - зазначають журналісти.За словами Кірбі, Білий дім "оцінює політичну життєздатність об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю".Хоча США вже надали Ізраїлю термінову військову допомогу, Білий дім очікує, що для додаткових зусиль буде потрібно схвалення Конгресу.Завдяки сильній підтримці Демократичної партії та значній підтримці Республіканської партії існує широкий консенсус між двома партіями щодо надання допомоги як Ізраїлю, так і Україні.

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