На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда

На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі в Ковельському районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

9 вересня о 01:43 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу житлового будинку в смт Ратне. На місце виклику направлено рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне. По прибуттю фахівці ДСНС за допомогою водяного ствола оперативно загасили пожежу, загорання ліквідовано о 02:26. Причина події — встановлюється.

О 02:00 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Білин. Ймовірна причина події — коротке замикання електромережі.

Черговий підрозділ 24-го Державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Гуща ліквідували загорання господарської споруди в селі Гуща.
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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