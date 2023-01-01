На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Сьогодні, 11:23
Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі в Ковельському районі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
9 вересня о 01:43 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу житлового будинку в смт Ратне. На місце виклику направлено рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне. По прибуттю фахівці ДСНС за допомогою водяного ствола оперативно загасили пожежу, загорання ліквідовано о 02:26. Причина події — встановлюється.
О 02:00 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Білин. Ймовірна причина події — коротке замикання електромережі.
Черговий підрозділ 24-го Державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Гуща ліквідували загорання господарської споруди в селі Гуща.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
9 вересня о 01:43 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу житлового будинку в смт Ратне. На місце виклику направлено рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне. По прибуттю фахівці ДСНС за допомогою водяного ствола оперативно загасили пожежу, загорання ліквідовано о 02:26. Причина події — встановлюється.
О 02:00 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Білин. Ймовірна причина події — коротке замикання електромережі.
Черговий підрозділ 24-го Державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Гуща ліквідували загорання господарської споруди в селі Гуща.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Сьогодні, 11:23
Білий дім планує об’єднати в один пакет надання військової допомоги Україні та Ізраїлю, – ЗМІ
Сьогодні, 11:14
Зеленський підписав закон про декларування
Сьогодні, 11:01