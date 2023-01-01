На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



9 вересня о 01:43 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу житлового будинку в смт Ратне. На місце виклику направлено рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне. По прибуттю фахівці ДСНС за допомогою водяного ствола оперативно загасили пожежу, загорання ліквідовано о 02:26. Причина події — встановлюється.



О 02:00 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Білин. Ймовірна причина події — коротке замикання електромережі.



Черговий підрозділ 24-го Державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Гуща ліквідували загорання господарської споруди в селі Гуща.



Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі в Ковельському районі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.9 вересня о 01:43 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу житлового будинку в смт Ратне. На місце виклику направлено рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне. По прибуттю фахівці ДСНС за допомогою водяного ствола оперативно загасили пожежу, загорання ліквідовано о 02:26. Причина події — встановлюється.О 02:00 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання житлового будинку в селі Білин. Ймовірна причина події — коротке замикання електромережі.Черговий підрозділ 24-го Державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Гуща ліквідували загорання господарської споруди в селі Гуща.Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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