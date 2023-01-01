Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 12 – 15 жовтня





Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікаво.



12 жовтня о 18:00 на камерній сцені покажуть драму інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга.



Ця вистава – це історія трьох душ, чиї уламки раз і назавжди змішалися однієї купальської ночі... Бо деякі слова назад не забрати, вчинки – не виправити, а пристрасть – не вгамувати. Зухвала гра сильних характерів, «рулетка» почуттів та рішень – хто ж переможе? Молода і спекотна графиня з темним минулим чи її амбітний лакей, одержимий мрією «піднятися»? Чи, може, всіх «обіграє» його наречена – кухарка Крістіна? А можливо, у цій грі все-таки не може бути ані переможців, ані переможених?







Пориньте в особливий світ автора у світлі місячної повні та темряві нерозквітлого цвіту папороті, знайдіть свою відповідь на запитання, що цікавлять Августа Юхана Стріндберга.



Квитки на вистави можна придбати у касі та адміністраторів, а також на



14 жовтня о 12:00 запрошують на виставу «Котигорошко» Анатолія Шияна.









Ця казка не лише про те, як хлопчик взяв булаву та переміг дракона. Адже спочатку з ним відбудеться чимало пригод на шляху до звільнення братів та сестри із полону. Як подужає він усі випробування? Як Оленка допомагатиме? І чи дійсно тільки вона винна у тому, що трапилось? Приходьте та дізнайтесь!





14 жовтня о 18:00 на основній сцені вистава-хіт – поліська рапсодія «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса.







Неповторна атмосфера та до сліз зворушлива історія – романтичний вечір гарантуємо! Вистава-хіт нашого театру. Історія великого кохання, яке волинянину вдалось пронести через усе, майже сторічне, життя.



Перед глядачами промайне історія цілого покоління, людське життя головних героїв, із дитинства до старості – адже той, хто хвилину тому отримував у поштарки пенсію, вже біжить дитям, граючись із сусідською дівчинкою, а ось вони вже молоді – пізнають кохання... Та чи вдасться їм жити так, як мріється?





15 жовтня о 18:00 на камерній сцені театру покажуть драму «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя» від Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса.







Кожен із нас напевно чув чиюсь історію про справжнє кохання, яке не має меж, і людина не здатна «запхати» його у рамки «правильності». У центрі вистави – любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, боротьба з самим собою заради примирення із соціумом – а все це потрохи знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікаво.на камерній сцені покажуть драму інакшостіЦя вистава – це історія трьох душ, чиї уламки раз і назавжди змішалися однієї купальської ночі... Бо деякі слова назад не забрати, вчинки – не виправити, а пристрасть – не вгамувати. Зухвала гра сильних характерів, «рулетка» почуттів та рішень – хто ж переможе? Молода і спекотна графиня з темним минулим чи її амбітний лакей, одержимий мрією «піднятися»? Чи, може, всіх «обіграє» його наречена – кухарка Крістіна? А можливо, у цій грі все-таки не може бути ані переможців, ані переможених?Пориньте в особливий світ автора у світлі місячної повні та темряві нерозквітлого цвіту папороті, знайдіть свою відповідь на запитання, що цікавлять Августа Юхана Стріндберга.Квитки на вистави можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті запрошують на виставуЦя казка не лише про те, як хлопчик взяв булаву та переміг дракона. Адже спочатку з ним відбудеться чимало пригод на шляху до звільнення братів та сестри із полону. Як подужає він усі випробування? Як Оленка допомагатиме? І чи дійсно тільки вона винна у тому, що трапилось? Приходьте та дізнайтесь!на основній сцені вистава-хіт – поліська рапсодіяНеповторна атмосфера та до сліз зворушлива історія – романтичний вечір гарантуємо! Вистава-хіт нашого театру. Історія великого кохання, яке волинянину вдалось пронести через усе, майже сторічне, життя.Перед глядачами промайне історія цілого покоління, людське життя головних героїв, із дитинства до старості – адже той, хто хвилину тому отримував у поштарки пенсію, вже біжить дитям, граючись із сусідською дівчинкою, а ось вони вже молоді – пізнають кохання... Та чи вдасться їм жити так, як мріється?на камерній сцені театру покажуть драмуза п'єсоювідтаКожен із нас напевно чув чиюсь історію про справжнє кохання, яке не має меж, і людина не здатна «запхати» його у рамки «правильності». У центрі вистави – любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, боротьба з самим собою заради примирення із соціумом – а все це потрохи знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…

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