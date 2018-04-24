НАЗК відкрило доступ до звітів про партійні фінанси

Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні, 10 жовтня, відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.Щоправда, з урахуванням вимог до захисту персональних даних, повідомляє пресслужба НАЗК.Це означає, що політичні партії будуть мати можливість подати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Поки що це право, а не обов’язок політичних партій.Нарешті громадськість зможе побачити, на що політпартії витрачали кошти державного фінансування понад три роки, адже спершу вони не звітували через COVID-19, а з 2022 року – через воєнний стан.З початком повномасштабного вторгнення НАЗК довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Реєстру POLITDATA з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від 12.03.2022 № 263.«НАЗК постійно наголошує на важливості прозорого звітування політичних партій. Під час пандемії та після повномасштабного вторгнення парламентські партії продовжують отримувати державне фінансування. Йдеться про вже майже три мільярди гривень. Тому ухвалений закон №3337 про відновлення обов’язкового подання звітів та їх перевірки Національним агентством стане важливим кроком для підзвітності політпартій перед своїми виборцями. Також політичні партії отримали достатньо часу, аби зібрати необхідну інформацію та якісно підготувати звіти. Важливо, що наразі прозвітувати перед платниками податків вони можуть добровільно, а з 26 грудня це стане їхнім обов’язком», — зазначив Голова НАЗККрім того, завдяки відкритості реєстру стане відомо не лише на що політичні партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.За словами голови НАЗК Олександра Новікова, агентство постійно наголошує на важливості прозорого звітування політичних партій. Під час пандемії та після повномасштабного вторгнення парламентські партії продовжують отримувати державне фінансування. Йдеться про вже майже 3 млрд гривень.Тому ухвалений закон №3337 про відновлення обов’язкового подання звітів та їх перевірки Національним агентством стане важливим кроком для підзвітності партій перед виборцями. Також партії отримали достатньо часу, аби зібрати необхідну інформацію та якісно підготувати звіти."Важливо, що наразі прозвітувати перед платниками податків вони можуть добровільно, а з 26 грудня це стане їхнім обов’язком", - наголосив Новіков.Крім того, завдяки відкритості реєстру стане відомо не лише на що політичні партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.Зазначено, що з 26 грудня набуде чинності закон, що зобов'язує усі політпартії звітувати про свої фінанси та майно, він також відновить функції НАЗК щодо перевірок цих звітів."Парламентські партії будуть зобов’язані подати раніше не подані звіти (за 2020-2023 роки) впродовж 90 днів після набрання чинності Законом, інші політичні партії повинні прозвітувати впродовж 120 днів після набрання чинності Законом. НАЗК матиме 90 днів на перевірку поданих звітів, відповідно, до 26 грудня 2023 року не буде здійснювати їх перевірки", - пояснили в НАЗК.