На Волині знову прогнозують морози
Сьогодні, 12:16
11 жовтня синоптики на Волині оголосили II "помаранчевий" рівень небезпеки через погіршення погодних умов і мороз.
Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя, вночі та вранці по області та в Луцьку збережуться сильні заморозки в повітрі 0-3°С.
Також в області 11 жовтня є ймовірність туману і невеликої ожеледі.
Коли потепліє на Волині і як надовго
У ніч на 12 жовтня синоптики очікують надходження теплого фронту з Атлантики. "Тоді ми вже будемо знаходить у теплому фронті і нічні температури вже будуть до +10°С, а денна — +15-20°С", каже Надія Голя.
Помірне тепло в області протримається орієнтовно до 15 жовтня. Вже наступного дня температура в області почне знову знижуватися, але сильних морозів синоптики не прогнозують.
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Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя, вночі та вранці по області та в Луцьку збережуться сильні заморозки в повітрі 0-3°С.
Також в області 11 жовтня є ймовірність туману і невеликої ожеледі.
Коли потепліє на Волині і як надовго
У ніч на 12 жовтня синоптики очікують надходження теплого фронту з Атлантики. "Тоді ми вже будемо знаходить у теплому фронті і нічні температури вже будуть до +10°С, а денна — +15-20°С", каже Надія Голя.
Помірне тепло в області протримається орієнтовно до 15 жовтня. Вже наступного дня температура в області почне знову знижуватися, але сильних морозів синоптики не прогнозують.
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