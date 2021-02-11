На Волині знову прогнозують морози

На Волині знову прогнозують морози
11 жовтня синоптики на Волині оголосили II "помаранчевий" рівень небезпеки через погіршення погодних умов і мороз.

Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя, вночі та вранці по області та в Луцьку збережуться сильні заморозки в повітрі 0-3°С.

Також в області 11 жовтня є ймовірність туману і невеликої ожеледі.

Коли потепліє на Волині і як надовго

У ніч на 12 жовтня синоптики очікують надходження теплого фронту з Атлантики. "Тоді ми вже будемо знаходить у теплому фронті і нічні температури вже будуть до +10°С, а денна — +15-20°С", каже Надія Голя.

Помірне тепло в області протримається орієнтовно до 15 жовтня. Вже наступного дня температура в області почне знову знижуватися, але сильних морозів синоптики не прогнозують.

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Теги: Волинь, морози
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