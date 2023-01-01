Через ракетний удар по Грозі вже – 53 загиблих, – поліція

Через ракетний удар по Грозі вже – 53 загиблих, – поліція
Кількість жертв через ракетний удар по селу Гроза Куп'янського району збільшилась до 53, наразі безвісти зниклими вважаються ще 5 людей. ДНК-експертизи ще тривають, тому не виключено, що число загиблих може збільшитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова під час брифінгу.

"Ми ідентифікували станом на зараз 53 людини, які загинули. Тому можна заявити, що на сьогодні у нас збільшилася кількість загиблих. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих - остаточна кількість може збільшитися", - сказав він.
За його словами, загалом поліція отримала 22 заяви про зниклих безвісти.

"Всі заяви були відпрацьовані. Чотири заяви не підтвердилися, бо ми знайшли людей. 13 ми ідентифікували серед трупів. П'ятеро нині зниклі безвісти", - додав Болвінов.

За його словами, без перерви рештки людей поліція збирає і досі, а "ДНК-лабораторії працюють цілодобово вже п'яту добу".

"Без перерви ми збираємо рештки цивільних людей. З першої хвилини попри надскладні моральні умови ми збирали рештки вбитих у селі Гроза та встановлювали цих людей. Понівечені тіла доводилося збирати по частинах. Ми дослідили 135 решток тіл. Ми робимо це і досі", - констатував він, зазначивши, що криміналісти провели вже 288 ДНК-досліджень.

Трагедія в селі Гроза Харківської області

5 жовтня, російські війська вдарили по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. На той момент там перебувало близько 60 осіб, які зібрались на поминальний обід. За останніми даними через обстріл загинула 51 особа.

Цей удар став наймасштабнішим у Харківській області з початку масштабного вторгнення рф до України. У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

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Теги: Гроза, загиблі
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