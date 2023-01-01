Водія, який збив дитину в Луцьку, оштрафували на 850 грн
Сьогодні, 12:44
Суд оштрафував на 850 гривень пенсіонера, який у Луцьку виїхав на тротуар і збив 10-річну дитину.
Про це повідомляє інформаційне агентство Волинські Новини.
ДТП трапилася 20 липня після обіду на вулиці Ярослава Мудрого, 11 (колишня вулиця Станіславського). Водій «Фольксваген» Анатолій Г. вилетів на тротуар, де наїхав на 10-річну дівчинку. Дитина отримала тілесні ушкодження.
Дії керманича кваліфікували за ст. 124 КУпАП. На розгляд справи він не з’явився.
На переконання суду, вина Анатолія Г. підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, постановою про закриття кримінального провадження, схемою місця ДТП та протоколом огляду місця ДТП.
Винуватця ДТП оштрафували на 850 гривень.
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Про це повідомляє інформаційне агентство Волинські Новини.
ДТП трапилася 20 липня після обіду на вулиці Ярослава Мудрого, 11 (колишня вулиця Станіславського). Водій «Фольксваген» Анатолій Г. вилетів на тротуар, де наїхав на 10-річну дівчинку. Дитина отримала тілесні ушкодження.
Дії керманича кваліфікували за ст. 124 КУпАП. На розгляд справи він не з’явився.
На переконання суду, вина Анатолія Г. підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, постановою про закриття кримінального провадження, схемою місця ДТП та протоколом огляду місця ДТП.
Винуватця ДТП оштрафували на 850 гривень.
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