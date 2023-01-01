Водія, який збив дитину в Луцьку, оштрафували на 850 грн

Водія, який збив дитину в Луцьку, оштрафували на 850 грн
Суд оштрафував на 850 гривень пенсіонера, який у Луцьку виїхав на тротуар і збив 10-річну дитину.

Про це повідомляє інформаційне агентство Волинські Новини.

ДТП трапилася 20 липня після обіду на вулиці Ярослава Мудрого, 11 (колишня вулиця Станіславського). Водій «Фольксваген» Анатолій Г. вилетів на тротуар, де наїхав на 10-річну дівчинку. Дитина отримала тілесні ушкодження.

Дії керманича кваліфікували за ст. 124 КУпАП. На розгляд справи він не з’явився.

На переконання суду, вина Анатолія Г. підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, постановою про закриття кримінального провадження, схемою місця ДТП та протоколом огляду місця ДТП.

Винуватця ДТП оштрафували на 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Призначений за тиждень до окупації ЗАЕС гендиректор мав громадянство рф, – ЗМІ
Сьогодні, 13:05
Водія, який збив дитину в Луцьку, оштрафували на 850 грн
Сьогодні, 12:44
Через ракетний удар по Грозі вже – 53 загиблих, – поліція
Сьогодні, 12:30
Через 16 місяців після загибелі на Волинь прибуде тіло Героя Ігоря Кузьмюка
Сьогодні, 12:17
На Волині знову прогнозують морози
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover
09 жовтень, 18:49
У Луцьку на Рівненській – аварія У Луцьку на Рівненській – аварія
08 жовтень, 14:22
Аварія в Луцьку: водій утік Аварія в Луцьку: водій утік
07 жовтень, 10:53
Наслідки аварії в Луцьку: жінка – в реанімації, чоловік і дитина – теж шпиталізовані Наслідки аварії в Луцьку: жінка – в реанімації, чоловік і дитина – теж шпиталізовані
06 жовтень, 18:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Призначений за тиждень до окупації ЗАЕС гендиректор мав громадянство рф, – ЗМІ
Сьогодні, 13:05
 0
Водія, який збив дитину в Луцьку, оштрафували на 850 грн
Сьогодні, 12:44
 0
Через ракетний удар по Грозі вже – 53 загиблих, – поліція
Сьогодні, 12:30
 0
Через 16 місяців після загибелі на Волинь прибуде тіло Героя Ігоря Кузьмюка
Сьогодні, 12:17
 0
На Волині знову прогнозують морози
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8