Водія, який збив дитину в Луцьку, оштрафували на 850 грн





Про це повідомляє інформаційне агентство



ДТП трапилася 20 липня після обіду на вулиці Ярослава Мудрого, 11 (колишня вулиця Станіславського). Водій «Фольксваген» Анатолій Г. вилетів на тротуар, де наїхав на 10-річну дівчинку. Дитина отримала тілесні ушкодження.



Дії керманича кваліфікували за ст. 124 КУпАП. На розгляд справи він не з’явився.



На переконання суду, вина Анатолія Г. підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, постановою про закриття кримінального провадження, схемою місця ДТП та протоколом огляду місця ДТП.



Винуватця ДТП оштрафували на 850 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд оштрафував на 850 гривень пенсіонера, який у Луцьку виїхав на тротуар і збив 10-річну дитину.Про це повідомляє інформаційне агентство Волинські Новини ДТП трапилася 20 липня після обіду на вулиці Ярослава Мудрого, 11 (колишня вулиця Станіславського). Водій «Фольксваген» Анатолій Г. вилетів на тротуар, де наїхав на 10-річну дівчинку. Дитина отримала тілесні ушкодження.Дії керманича кваліфікували за ст. 124 КУпАП. На розгляд справи він не з’явився.На переконання суду, вина Анатолія Г. підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, постановою про закриття кримінального провадження, схемою місця ДТП та протоколом огляду місця ДТП.Винуватця ДТП оштрафували на 850 гривень.

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