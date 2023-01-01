Залужний відзначив «Срібним хрестом» волинянина, який отримав поранення в бою

Залужний відзначив «Срібним хрестом» волинянина, який отримав поранення в бою
Волинянин, який отримав поранення в бою, нагороджений почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.

Владислав Мартинюк – житель села Ветли, боєць 51-го батальйону – військового підрозділу, який вже понад пів року захищає кордони рідної землі в найзапекліших точках. Виконуючи бойове завдання, військовослужбовець отримав важке поранення і травми. Тривалий час проходить лікування. Нині в Камінь-Каширській центральній районній лікарні – програму фізичної реабілітації та відновлення.

Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних сил України від 24 вересня 2023 року Владислав Мартинюк відзначений почесним нагрудним знаком «Срібний хрест».

Сьогодні, 10 жовтня, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук спільно з начальником штабу – першим заступником командира 51-го батальйону підполковником Олександром Тусюком вручили краянину високу державну нагороду та побажали йому одужання.

Воїн налаштований рішуче, постійно тримає зв'язок із побратимами та мріє якнайшвидше повернутися до бойових лав.
Залужний відзначив «Срібним хрестом» волинянина, який отримав поранення в бою

Очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук поспілкувалася з директоркою КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» Людмилою Потягайло та медичним персоналом хірургічного відділення, де наразі перебуває військовослужбовець.
Залужний відзначив «Срібним хрестом» волинянина, який отримав поранення в бою

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Теги: Волинянин, нагорода, Залужний
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