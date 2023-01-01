Залужний відзначив «Срібним хрестом» волинянина, який отримав поранення в бою





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Владислав Мартинюк – житель села Ветли, боєць 51-го батальйону – військового підрозділу, який вже понад пів року захищає кордони рідної землі в найзапекліших точках. Виконуючи бойове завдання, військовослужбовець отримав важке поранення і травми. Тривалий час проходить лікування. Нині в Камінь-Каширській центральній районній лікарні – програму фізичної реабілітації та відновлення.



Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних сил України від 24 вересня 2023 року Владислав Мартинюк відзначений почесним нагрудним знаком «Срібний хрест».



Сьогодні, 10 жовтня, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук спільно з начальником штабу – першим заступником командира 51-го батальйону підполковником Олександром Тусюком вручили краянину високу державну нагороду та побажали йому одужання.



Воїн налаштований рішуче, постійно тримає зв'язок із побратимами та мріє якнайшвидше повернутися до бойових лав.



Очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук поспілкувалася з директоркою КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» Людмилою Потягайло та медичним персоналом хірургічного відділення, де наразі перебуває військовослужбовець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин, який отримав поранення в бою, нагороджений почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ.Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.– житель села Ветли, боєць 51-го батальйону – військового підрозділу, який вже понад пів року захищає кордони рідної землі в найзапекліших точках. Виконуючи бойове завдання, військовослужбовець отримав важке поранення і травми. Тривалий час проходить лікування. Нині в Камінь-Каширській центральній районній лікарні – програму фізичної реабілітації та відновлення.Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних сил України від 24 вересня 2023 року Владислав Мартинюк відзначений почесним нагрудним знаком «Срібний хрест».Сьогодні, 10 жовтня, начальниця районної військової адміністраціїспільно з начальником штабу – першим заступником командира 51-го батальйону підполковникомвручили краянину високу державну нагороду та побажали йому одужання.Воїн налаштований рішуче, постійно тримає зв'язок із побратимами та мріє якнайшвидше повернутися до бойових лав.Очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук поспілкувалася з директоркою КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» Людмилою Потягайло та медичним персоналом хірургічного відділення, де наразі перебуває військовослужбовець.

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