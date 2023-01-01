Волинські лісівники кажуть, що зібрали 15 тонн меду
Сьогодні, 13:23
На лісових пасіках цього року вдалося зібрати 15 тисяч кілограмів меду.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський лісовий офіс.
Як ідеться у повідомленні, із лісових пасік цього сезону зібрали 15 000 кг меду.
Солодкий продукт традиційно запакували в скляні банки різної ємності на консервних цехах, що працюють при філіях ДП "Ліси України".
«Лісовий мед, безперечно, має свої переваги. Він не містить «домішок цивілізації», - запевняють лісівники.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський лісовий офіс.
Як ідеться у повідомленні, із лісових пасік цього сезону зібрали 15 000 кг меду.
Солодкий продукт традиційно запакували в скляні банки різної ємності на консервних цехах, що працюють при філіях ДП "Ліси України".
«Лісовий мед, безперечно, має свої переваги. Він не містить «домішок цивілізації», - запевняють лісівники.
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Волинські лісівники кажуть, що зібрали 15 тонн меду
Сьогодні, 13:23