Волинські лісівники кажуть, що зібрали 15 тонн меду

Волинські лісівники кажуть, що зібрали 15 тонн меду
На лісових пасіках цього року вдалося зібрати 15 тисяч кілограмів меду.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський лісовий офіс.

Як ідеться у повідомленні, із лісових пасік цього сезону зібрали 15 000 кг меду.

Солодкий продукт традиційно запакували в скляні банки різної ємності на консервних цехах, що працюють при філіях ДП "Ліси України".

«Лісовий мед, безперечно, має свої переваги. Він не містить «домішок цивілізації», - запевняють лісівники.

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Теги: ліс, Волинь
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