Волинські лісівники кажуть, що зібрали 15 тонн меду





Про це у фейсбуці повідомляє Волинський лісовий офіс.



Як ідеться у повідомленні, із лісових пасік цього сезону зібрали 15 000 кг меду.



Солодкий продукт традиційно запакували в скляні банки різної ємності на консервних цехах, що працюють при філіях ДП "Ліси України".



«Лісовий мед, безперечно, має свої переваги. Він не містить «домішок цивілізації», - запевняють лісівники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На лісових пасіках цього року вдалося зібрати 15 тисяч кілограмів меду.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський лісовий офіс.Як ідеться у повідомленні, із лісових пасік цього сезону зібрали 15 000 кг меду.Солодкий продукт традиційно запакували в скляні банки різної ємності на консервних цехах, що працюють при філіях ДП "Ліси України".«Лісовий мед, безперечно, має свої переваги. Він не містить «домішок цивілізації», - запевняють лісівники.

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