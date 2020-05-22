Встановили меморіальну дошку полеглому Герою Валентину Литвинчуку

Встановили меморіальну дошку полеглому Герою Валентину Литвинчуку
У Зимнівській громаді на Волині увіковічнили пам’ять про загиблого Героя Валентина Литвинчука.

Про це у фейсбуці повідомляє очільник Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.

На приміщенні школи у селі Микуличі на честь полеглого Героя встановили меморіальну дошку.

«Відсьогодні він щоденно зустрічатиме школярів та нагадуватиме їм про страшну ціну мирного неба та можливість навчатися, працювати, жити повноцінним життям на рідній українській землі. Вічна слава героям!» - зазначив В’ячеслав Католик.
Встановили меморіальну дошку полеглому Герою Валентину Литвинчуку

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Теги: вшанування, Волинь
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