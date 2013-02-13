УЄФА передумав повернути росіян на міжнародну арену
Сьогодні, 14:25
УЄФА під тиском низки організацій вирішила не реалізовувати план із повернення російських юнацьких команд на міжнародну арену.
Про це повідомляє Associated Press.
Збірні Росії U-17 не зможуть грати під егідою УЄФА.
УЄФА розглянув можливість включити Росію в свої чоловічі та жіночі юнацькі змагання після того, як два тижні тому несподівано пом’якшив свою політику щодо виключення всіх національних і клубних команд країни з міжнародних змагань через вторгнення в Україну.
Ця політика спровокувала розкол у виконавчому комітеті УЄФА, і щонайменше 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться від ігор проти Росії.
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Про це повідомляє Associated Press.
Збірні Росії U-17 не зможуть грати під егідою УЄФА.
УЄФА розглянув можливість включити Росію в свої чоловічі та жіночі юнацькі змагання після того, як два тижні тому несподівано пом’якшив свою політику щодо виключення всіх національних і клубних команд країни з міжнародних змагань через вторгнення в Україну.
Ця політика спровокувала розкол у виконавчому комітеті УЄФА, і щонайменше 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться від ігор проти Росії.
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