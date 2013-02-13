УЄФА передумав повернути росіян на міжнародну арену

УЄФА передумав повернути росіян на міжнародну арену
УЄФА під тиском низки організацій вирішила не реалізовувати план із повернення російських юнацьких команд на міжнародну арену.

Про це повідомляє Associated Press.

Збірні Росії U-17 не зможуть грати під егідою УЄФА.

УЄФА розглянув можливість включити Росію в свої чоловічі та жіночі юнацькі змагання після того, як два тижні тому несподівано пом’якшив свою політику щодо виключення всіх національних і клубних команд країни з міжнародних змагань через вторгнення в Україну.

Ця політика спровокувала розкол у виконавчому комітеті УЄФА, і щонайменше 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться від ігор проти Росії.

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Теги: футбол, політика
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