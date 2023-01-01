Біля стадіону в Луцьку – аварія

Біля стадіону в Луцьку – аварія
У Луцьку неподалік стадіону «Авангард» сьогодні, 10 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише Конкурент.

За слова очевидців, автопригода сталася на кільці біля історичного факультету ВНУ.

Так, не розминулись чорний та сріблястий легковики. Автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці працює поліція.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Авто перекинулося на дах: ДТП у Луцьку
Сьогодні, 15:16
В Ізраїлі подружжя врятувало дітей ціною власного життя
Сьогодні, 15:02
Біля стадіону в Луцьку – аварія
Сьогодні, 14:43
УЄФА передумав повернути росіян на міжнародну арену
Сьогодні, 14:25
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
Дивом без постраждалих: аварія в Луцьку потрапила на відео Дивом без постраждалих: аварія в Луцьку потрапила на відео
Сьогодні, 15:17
Авто перекинулося на дах: ДТП у Луцьку Авто перекинулося на дах: ДТП у Луцьку
Сьогодні, 15:16
Водія, який збив дитину в Луцьку, оштрафували на 850 грн Водія, який збив дитину в Луцьку, оштрафували на 850 грн
Сьогодні, 12:44
У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover
09 жовтень, 18:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра на Волині зустрічатимуть полеглого Героя Андрія Степанова
Сьогодні, 16:05
 0
Розвідка: керівництво росії знало, що ХАМАС готує напад
Сьогодні, 15:53
 0
На Волині – масштабна пожежа на торф’янику
Сьогодні, 15:24
 0
Дивом без постраждалих: аварія в Луцьку потрапила на відео
Сьогодні, 15:17
 0
Авто перекинулося на дах: ДТП у Луцьку
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8