Біля стадіону в Луцьку – аварія





Про це пише



За слова очевидців, автопригода сталася на кільці біля історичного факультету ВНУ.



Так, не розминулись чорний та сріблястий легковики. Автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці працює поліція.



Інформації про постраждалих наразі немає.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку неподалік стадіону «Авангард» сьогодні, 10 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише Конкурент За слова очевидців, автопригода сталася на кільці біля історичного факультету ВНУ.Так, не розминулись чорний та сріблястий легковики. Автівки зазнали механічних пошкоджень. На місці працює поліція.Інформації про постраждалих наразі немає.Деталі – згодом.

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