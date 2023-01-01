Авто перекинулося на дах: ДТП у Луцьку

Авто перекинулося на дах: ДТП у Луцьку
У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль перекинувся на дах.

Подія трапилася учора, майже опівночі, на вулиці Марка Вовчка, повідомляє в телеграмі патрульна поліція Волині.

На місце прибули патрульні. Після вивчення всіх обставин вони з’ясували, що керманич Opel, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі автомобілю марки Nissan, що їхав головною.
Авто перекинулося на дах: ДТП у Луцьку

Унаслідок зіткнення останній перекинувся на дах. Обидва авто отримали механічні пошкодження. На щастя, всі учасники ДТП залишилися не ушкодженими.
Авто перекинулося на дах: ДТП у Луцьку

На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Рішення у цій справі прийматиме суд.

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Теги: ДТП, Луцьк
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