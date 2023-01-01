Авто перекинулося на дах: ДТП у Луцьку

У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль перекинувся на дах.Подія трапилася учора, майже опівночі, на вулиці Марка Вовчка, повідомляє в телеграмі патрульна поліція Волині.На місце прибули патрульні. Після вивчення всіх обставин вони з’ясували, що керманич Opel, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі автомобілю марки Nissan, що їхав головною.Унаслідок зіткнення останній перекинувся на дах. Обидва авто отримали механічні пошкодження. На щастя, всі учасники ДТП залишилися не ушкодженими.На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Рішення у цій справі прийматиме суд.