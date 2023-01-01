В Ізраїлі подружжя врятувало дітей ціною власного життя

В Ізраїлі подружжя врятувало дітей ціною власного життя
Рятуючи власних дітей від терористів ХАМАС, ізраїльське подружжя Адар та Ітай Бердичевські вбило сімох бойовиків, які прийшли в їхній будинок.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Самі чоловік із дружиною загинули, захищаючи дітей.

Протягом 13 годин діти перебували самі в укритті.

Їх пізніше знайшли брат Ітая й батько Адар, які весь цей час боролися з терористами.

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Теги: загиблі, війна
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