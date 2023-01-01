В Ізраїлі подружжя врятувало дітей ціною власного життя

Адар та Ітай Бердичевські вбило сімох бойовиків, які прийшли в їхній будинок.



Про це повідомляє Телеграмна служба новин.



Самі чоловік із дружиною загинули, захищаючи дітей.



Протягом 13 годин діти перебували самі в укритті.



Їх пізніше знайшли брат Ітая й батько Адар, які весь цей час боролися з терористами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятуючи власних дітей від терористів ХАМАС, ізраїльське подружжятавбило сімох бойовиків, які прийшли в їхній будинок.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.Самі чоловік із дружиною загинули, захищаючи дітей.Протягом 13 годин діти перебували самі в укритті.Їх пізніше знайшли брат Ітая й батько Адар, які весь цей час боролися з терористами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію