Дивом без постраждалих: аварія в Луцьку потрапила на відео





Відео ДТП опублікував у фейсбуці департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Водій автомобіля марки «SKODA» не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого здійснив зіткнення з парканом та пошкодив електроопору.



На щастя, в автопригоді обійшлось без людських жертв.







«За цим фактом диспетчер направив лист з відеоматеріалами правоохоронним органам для притягнення винуватця ДТП до адміністративної відповідальності та відшкодування завданих збитків комунальному майну», - повідомили муніципали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Чорновола у Луцьку трапилася автопригода, в якій, на щастя, ніхто не постраждав.Відео ДТП опублікував у фейсбуці департамент муніципальної варти Луцької міськради.Водій автомобіля марки «SKODA» не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого здійснив зіткнення з парканом та пошкодив електроопору.На щастя, в автопригоді обійшлось без людських жертв.«За цим фактом диспетчер направив лист з відеоматеріалами правоохоронним органам для притягнення винуватця ДТП до адміністративної відповідальності та відшкодування завданих збитків комунальному майну», - повідомили муніципали.

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