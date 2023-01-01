Дивом без постраждалих: аварія в Луцьку потрапила на відео

Дивом без постраждалих: аварія в Луцьку потрапила на відео
На вулиці Чорновола у Луцьку трапилася автопригода, в якій, на щастя, ніхто не постраждав.

Відео ДТП опублікував у фейсбуці департамент муніципальної варти Луцької міськради.

Водій автомобіля марки «SKODA» не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого здійснив зіткнення з парканом та пошкодив електроопору.

На щастя, в автопригоді обійшлось без людських жертв.



«За цим фактом диспетчер направив лист з відеоматеріалами правоохоронним органам для притягнення винуватця ДТП до адміністративної відповідальності та відшкодування завданих збитків комунальному майну», - повідомили муніципали.

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Теги: ДТП, Луцьк
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