Розвідка: керівництво росії знало, що ХАМАС готує напад

Розвідка: керівництво росії знало, що ХАМАС готує напад
Російська влада знала про підготовку бойовиків ХАМАС до нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня. Крім того, Москва надала терористам озброєння, яке захопила у війні проти України.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

"За даними ГУР, керівництво росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалось захопити під час війни проти України", - розповів Черняк.

Крім того, українській розвідці відомо, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом, зокрема в плані обміну досвідом ведення бойових дій.

"Зараз Кремль використовує факт нападу ХАМАСу і задля поширення чергової пропаганди проти України, і для відволікання уваги світу від російської агресії", - зазначив Черняк.

Водночас, за оцінками ГУР, вже кілька груп, які виконують завдання російських спецслужб, діють на територіях бойових дій виключно в інтересах росії, додає співрозмовник.

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Теги: війна, світ
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