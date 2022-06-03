СБУ запропонувала Раді розширити підстави для заборони Московського патріархату





Документ про це отримала редакція



У листі від 28 вересня голови СБУ Василя Малюка до комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики йдеться, що службою "розроблено пропозиції у формі проєкту закону України про внесення зміни до статті 16 закону "Про свободу совісті та релігійні організації". У листі зазначено, що текст проєкту до нього додається.



Як випливає з листа, СБУ пропонує розширити перелік передбачених законом підстав для винесення судової заборони на діяльність на території України релігійних організацій.



У листі наголошується, що діяльність Російської православної церкви (РПЦ) на території України спрямована на підтримку збройної агресії росії, реалізацію геноцидної політики рф і депортацію українців.



"РПЦ не відокремлена від російської держави, а її керівництво перебуває в тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужбами, фактично виконуючи функції держслужбовців у релігії та реалізуючи державну політику росії через наявні у них засоби влади і впливу", – наголошується в листі.



Разом з тим, йдеться в документі, УПЦ Московського патріархату згідно з висновком експертизи є "структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб'єктності та перебуває стосовно РПЦ у відносинах підпорядкування".



СБУ пропонує додати до законодавства можливість за рішенням суду припинити діяльність релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за скоєння злочинів проти основ національної безпеки України, за порушення рівноправності громадян, за участь у терористичних актах, за пропаганду війни й участь у ній на боці агресора, порушення законів і звичаїв війни, геноцид та найманство.



Як випливає з листа, спецслужба пропонує створити юридичні підстави для заборони в Україні діяльності московської РПЦ і підпорядкування УПЦ МП, яка перебуває у неї в підпорядкуванні.



Законопроєкт №10126, назва якого збігається зі згаданим у листі голови СБУ, зареєстровано на сайті Ради 5 жовтня.



Нагадаємо, що 5 жовтня у Раді зібрали 226 підписів нардепів за звернення до голови парламенту Руслана Стефанчука про внесення до зали на голосування заборони УПЦ МП.



Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.



У травні у Київраді пообіцяли розірвати договори оренди з Московським патріархатом, але після ухвалення Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, які керуються країною-агресором.



З УПЦ МП до ПЦУ перейшло майже 300 парафій після початку широкомасштабного вторгнення рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівництво Служби безпеки України було ініціатором законопроєкту щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.Документ про це отримала редакція LIGA.net У листі від 28 вересня голови СБУдо комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики йдеться, що службою "розроблено пропозиції у формі проєкту закону України про внесення зміни до статті 16 закону "Про свободу совісті та релігійні організації". У листі зазначено, що текст проєкту до нього додається.Як випливає з листа, СБУ пропонує розширити перелік передбачених законом підстав для винесення судової заборони на діяльність на території України релігійних організацій.У листі наголошується, що діяльність Російської православної церкви (РПЦ) на території України спрямована на підтримку збройної агресії росії, реалізацію геноцидної політики рф і депортацію українців."РПЦ не відокремлена від російської держави, а її керівництво перебуває в тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужбами, фактично виконуючи функції держслужбовців у релігії та реалізуючи державну політику росії через наявні у них засоби влади і впливу", – наголошується в листі.Разом з тим, йдеться в документі, УПЦ Московського патріархату згідно з висновком експертизи є "структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб'єктності та перебуває стосовно РПЦ у відносинах підпорядкування".СБУ пропонує додати до законодавства можливість за рішенням суду припинити діяльність релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за скоєння злочинів проти основ національної безпеки України, за порушення рівноправності громадян, за участь у терористичних актах, за пропаганду війни й участь у ній на боці агресора, порушення законів і звичаїв війни, геноцид та найманство.Як випливає з листа, спецслужба пропонує створити юридичні підстави для заборони в Україні діяльності московської РПЦ і підпорядкування УПЦ МП, яка перебуває у неї в підпорядкуванні.Законопроєкт №10126, назва якого збігається зі згаданим у листі голови СБУ, зареєстровано на сайті Ради 5 жовтня.Нагадаємо, що 5 жовтня у Раді зібрали 226 підписів нардепів за звернення до голови парламентупро внесення до зали на голосування заборони УПЦ МП.Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.У травні у Київраді пообіцяли розірвати договори оренди з Московським патріархатом, але після ухвалення Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, які керуються країною-агресором.З УПЦ МП до ПЦУ перейшло майже 300 парафій після початку широкомасштабного вторгнення рф.

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