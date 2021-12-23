«Не просте, а золоте»: завищені ціни на яйця на Волині





Всі як один пояснюють такі ціни логістичними труднощами, пише



Всі ще пам’ятають, який резонанс викликала новина про закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування за завищеними цінами. Найочевиднішим маркером нечистих на руку чиновників стали курячі яйця, які обійшлися бюджетові по 17 гривень за штуку. Волинські бюджетні заклади також практикують купувати «золоті» яйця. Докази цьому знаходимо на електронному майданчику державних закупівель «Prozorro».



Першість серед покупців яєць за бюджетні кошти у перший місяць нового навчального року посів відділ гуманітарної політики Велицької сільської ради на Ковельщині. Він підписав договір з підприємицею Світланою Лавринчук на придбання 2,5 тисяч яєць за 20 тисяч гривень. Таким чином вартість десятка яєць сягнула 80 гривень, або ж 8 гривень за штуку. Договір уклали 20 вересня.



За словами відповідального за закупівлю у Велицькій сільській раді Богдана Островика, під час фактичної закупівлі сума може бути меншою, якщо загальна ціна на яйця знизиться. З цим продавцем співпрацюють не вперше, а надають йому перевагу, бо не відмовляється підвозити яйця під самісінький поріг.



«До прикладу, товар коштує 5 гривень, але він ще повинен містити у собі доставлення. Нам буде набагато дорожче його забрати, ніж коли його доставлять на місце. Виходить, що товар вони привозять під кожну школу. Якщо школі потрібно – вони замовляють, їм привозять, а тоді вже ми оплачуємо, — пояснює посадовець. — У нас маленька кількість тих, хто хоче з нами співпрацювати, бо до нас трохи далеко. Якщо хтось і приходить, то вони потім відмовляються, бо не вигідно доставляти. Тут середня вартість вказана: якщо купують, а ціна падає, то виходить менше».



На другій позиції у вересні – з яйцями по 6 гривень за штуку – одразу чотири замовники. Зокрема, відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради ще 30 серпня підписав угоду на закупівлю 7000 яєць на суму 42 тисячі гривень із підприємицею Мирославою Яремою, з якою співпрацюють з 2018 року. Таким чином десяток обійшовся в 60 гривень, а одне яйце – 6 гривень. Практично половину від суми договору – 20 910 гривень – відділ вже сплатив.



«Постачальник, укладаючи із замовником договір на поставку товару протягом 2023 року, бере на себе зобов’язання виконання договору, тому теж враховує всі свої ризики – це і сезонність, яка впливатиме на ріст ціни на товар, і здорожчання паливно-мастильних матеріалів та електроенергії, інших факторів та чинників. Звичайно, що замовником перед укладанням договору на поставку яєць проводився аналіз цін на ринку у Волинській області. Всі ми розуміємо, що в звʼязку із нестабільною ситуацією в країні через російську агресію відбувається таке часте коливання цін на ринку», – пояснюють любомльські освітяни.



У цієї ж підприємиці 10 тисяч яєць на суму 60 тисяч гривень у вересні закупив відділ освіти, культури, молоді та спорту Рівненської сільської ради. Директорка відділу Наталія Даниш каже, що немає продавців, які можуть поставити продукцію за нижчою ціною, а через невеликі об’єми замовлення й значні відстані між школами – й поготів.



«Немає постачальників, які зможуть доставити нам продукцію за меншу ціну. Це річна закупівля: ціна змінюватися не повинна. Якщо вартість буде стабільно меншою до грудня, можливо, будемо зменшувати. Проте ми ж не можемо сьогодні купити по 4, завтра – по 5, потім – по 6, 7 чи 8. Якби об’єми були більшими, то можливо. Ще у нас досить велика віддаленість між однією й іншою школою – в межах 70 кілометрів», – пояснює Наталія Даниш.



Одразу дві рожищенські школи купили яйця по 6 гривень за штуку в підприємця Нікіти Марчука. За словами директора Рожищенського ліцею №1 і депутата Рожищенської міської ради Мирослава Максимюка, у виборі підприємця вони керувалися критерієм найнижчої ціни серед запропонованих.



«Який підприємець, з тих, що у нас є, запропонував, того ціну і вибрали. Для прикладу, навіть якби це був би підприємець чи фірма з Луцька, чи погодилися б вони мені в школу в тиждень возити 20 чи 50 яєць за таку ціну? Ви ж теж враховуйте такі позиції. Нам за загальною закупівлею, не пам’ятаю точно, треба всього чи 250, чи 400 яєць», – пояснює керівник закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хоча середньоринкова ціна на яйця становить 4,8 грн за штуку, окремі бюджетні заклади Волині у вересні закупляли їх за цінами від шести до восьми гривень.Всі як один пояснюють такі ціни логістичними труднощами, пише Сила правди Всі ще пам’ятають, який резонанс викликала новина про закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування за завищеними цінами. Найочевиднішим маркером нечистих на руку чиновників стали курячі яйця, які обійшлися бюджетові по 17 гривень за штуку. Волинські бюджетні заклади також практикують купувати «золоті» яйця. Докази цьому знаходимо на електронному майданчику державних закупівель «Prozorro».Першість серед покупців яєць за бюджетні кошти у перший місяць нового навчального року посів відділ гуманітарної політики Велицької сільської ради на Ковельщині. Він підписав договір з підприємицеюна придбання 2,5 тисяч яєць за 20 тисяч гривень. Таким чином вартість десятка яєць сягнула 80 гривень, або ж 8 гривень за штуку. Договір уклали 20 вересня.За словами відповідального за закупівлю у Велицькій сільській раді, під час фактичної закупівлі сума може бути меншою, якщо загальна ціна на яйця знизиться. З цим продавцем співпрацюють не вперше, а надають йому перевагу, бо не відмовляється підвозити яйця під самісінький поріг.«До прикладу, товар коштує 5 гривень, але він ще повинен містити у собі доставлення. Нам буде набагато дорожче його забрати, ніж коли його доставлять на місце. Виходить, що товар вони привозять під кожну школу. Якщо школі потрібно – вони замовляють, їм привозять, а тоді вже ми оплачуємо, — пояснює посадовець. — У нас маленька кількість тих, хто хоче з нами співпрацювати, бо до нас трохи далеко. Якщо хтось і приходить, то вони потім відмовляються, бо не вигідно доставляти. Тут середня вартість вказана: якщо купують, а ціна падає, то виходить менше».На другій позиції у вересні – з яйцями по 6 гривень за штуку – одразу чотири замовники. Зокрема, відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради ще 30 серпня підписав угоду на закупівлю 7000 яєць на суму 42 тисячі гривень із підприємицею, з якою співпрацюють з 2018 року. Таким чином десяток обійшовся в 60 гривень, а одне яйце – 6 гривень. Практично половину від суми договору – 20 910 гривень – відділ вже сплатив.«Постачальник, укладаючи із замовником договір на поставку товару протягом 2023 року, бере на себе зобов’язання виконання договору, тому теж враховує всі свої ризики – це і сезонність, яка впливатиме на ріст ціни на товар, і здорожчання паливно-мастильних матеріалів та електроенергії, інших факторів та чинників. Звичайно, що замовником перед укладанням договору на поставку яєць проводився аналіз цін на ринку у Волинській області. Всі ми розуміємо, що в звʼязку із нестабільною ситуацією в країні через російську агресію відбувається таке часте коливання цін на ринку», – пояснюють любомльські освітяни.У цієї ж підприємиці 10 тисяч яєць на суму 60 тисяч гривень у вересні закупив відділ освіти, культури, молоді та спорту Рівненської сільської ради. Директорка відділукаже, що немає продавців, які можуть поставити продукцію за нижчою ціною, а через невеликі об’єми замовлення й значні відстані між школами – й поготів.«Немає постачальників, які зможуть доставити нам продукцію за меншу ціну. Це річна закупівля: ціна змінюватися не повинна. Якщо вартість буде стабільно меншою до грудня, можливо, будемо зменшувати. Проте ми ж не можемо сьогодні купити по 4, завтра – по 5, потім – по 6, 7 чи 8. Якби об’єми були більшими, то можливо. Ще у нас досить велика віддаленість між однією й іншою школою – в межах 70 кілометрів», – пояснює Наталія Даниш.Одразу дві рожищенські школи купили яйця по 6 гривень за штуку в підприємця. За словами директора Рожищенського ліцею №1 і депутата Рожищенської міської ради, у виборі підприємця вони керувалися критерієм найнижчої ціни серед запропонованих.«Який підприємець, з тих, що у нас є, запропонував, того ціну і вибрали. Для прикладу, навіть якби це був би підприємець чи фірма з Луцька, чи погодилися б вони мені в школу в тиждень возити 20 чи 50 яєць за таку ціну? Ви ж теж враховуйте такі позиції. Нам за загальною закупівлею, не пам’ятаю точно, треба всього чи 250, чи 400 яєць», – пояснює керівник закладу.

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