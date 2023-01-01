На Волині прощатимуться із Героєм Олександром Грицанюком

полеглого воїна Олександра Грицанюка.



Церемонія прощання відбудеться 12 жовтня, повідомляє Ківерцівська міськрада у фейсбуці.



Як ідеться у повідомленні, тіло військовослужбовця Олександра Грицанюка зустрічатимуть завтра, 11 жовтня, орієнтовно о 17:30.



Маршрут траурного кортежу: Луцька - Княгині Ольги - Грушевського - Луцька- Романа Шухевича- Залізнична - Літописна- Київська - Ковельська - Дорошенка - Свободи - Весняна,13 (перейм.8 березня) - (до рідної домівки).



Церемонія поховання відбудеться у четвер, 12 жовтня.



Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі у Ківерцях.



О 10:00 – траурний кортеж від дому до собору (піша хода). Маршрут: Свободи - Ковельська - Незалежності - Шевченка. Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.



«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра Грицанюка», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях на Волині завтра, 11 жовтня, зустрічатимуть тілоЦеремонія прощання відбудеться 12 жовтня, повідомляє Ківерцівська міськрада у фейсбуці.Як ідеться у повідомленні, тіло військовослужбовця Олександра Грицанюка зустрічатимуть завтра, 11 жовтня, орієнтовно о 17:30.Маршрут траурного кортежу: Луцька - Княгині Ольги - Грушевського - Луцька- Романа Шухевича- Залізнична - Літописна- Київська - Ковельська - Дорошенка - Свободи - Весняна,13 (перейм.8 березня) - (до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться у четвер, 12 жовтня.Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі у Ківерцях.О 10:00 – траурний кортеж від дому до собору (піша хода). Маршрут: Свободи - Ковельська - Незалежності - Шевченка. Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра Грицанюка», - йдеться у повідомленні.

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