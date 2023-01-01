Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Несторука
Сьогодні, 17:01
У боях на Луганщині загинув мешканець прилуцького села Липини Андрій Несторук.
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Старший стрілець десантно-штурмового батальйону Андрій Несторук загинув 7 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського району на Луганщині в бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним Військовій присязі.
Андрія Несторука, 1993 р.н., мобілізували до війська у травні 2023 року.
«На жаль, перестало битися ще одне героїчне серце мужнього воїна з села Липини нашої громади. Низько вклоняємося у скорботі та молитві, вшановуючи пам’ять Героя, який віддав найцінніше - своє життя за Україну. Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника», - повідомили у Підгайцівській громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Старший стрілець десантно-штурмового батальйону Андрій Несторук загинув 7 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського району на Луганщині в бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним Військовій присязі.
Андрія Несторука, 1993 р.н., мобілізували до війська у травні 2023 року.
«На жаль, перестало битися ще одне героїчне серце мужнього воїна з села Липини нашої громади. Низько вклоняємося у скорботі та молитві, вшановуючи пам’ять Героя, який віддав найцінніше - своє життя за Україну. Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника», - повідомили у Підгайцівській громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чаркування у селі на Волині завершилося різаниною
Сьогодні, 17:40
Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Несторука
Сьогодні, 17:01
На Волині прощатимуться із Героєм Олександром Грицанюком
Сьогодні, 16:55
Спецслужби росії й Білорусі готують провокацію біля кордону Польщі, аби звинуватити Україну
Сьогодні, 16:43