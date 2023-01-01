Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Несторука

У боях на Луганщині загинув мешканець прилуцького села ЛипиниПро це повідомили у Підгайцівській громаді.Старший стрілець десантно-штурмового батальйону Андрій Несторук загинув 7 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського району на Луганщині в бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним Військовій присязі.Андрія Несторука, 1993 р.н., мобілізували до війська у травні 2023 року.«На жаль, перестало битися ще одне героїчне серце мужнього воїна з села Липини нашої громади. Низько вклоняємося у скорботі та молитві, вшановуючи пам’ять Героя, який віддав найцінніше - своє життя за Україну. Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника», - повідомили у Підгайцівській громаді.