Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Несторука

Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Несторука
У боях на Луганщині загинув мешканець прилуцького села Липини Андрій Несторук.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

Старший стрілець десантно-штурмового батальйону Андрій Несторук загинув 7 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського району на Луганщині в бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним Військовій присязі.
Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Несторука

Андрія Несторука, 1993 р.н., мобілізували до війська у травні 2023 року.

«На жаль, перестало битися ще одне героїчне серце мужнього воїна з села Липини нашої громади. Низько вклоняємося у скорботі та молитві, вшановуючи пам’ять Героя, який віддав найцінніше - своє життя за Україну. Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника», - повідомили у Підгайцівській громаді.

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Теги: загиблі, війна
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