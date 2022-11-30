Дія.Бізнес у Луцьку: бренд-дизайнер Антон Шмельов навчить, як зробити презентацію, що продає ідею

Дія.Бізнес у Луцьку: бренд-дизайнер Антон Шмельов навчить, як зробити презентацію, що продає ідею
Як продати свою ідею будь-кому завдяки презентації? Про це 14 жовтня (суботу) на воркшопі розповість бренд-дизайнер Антон Шмельов.

Антон — куратор курсу Typo Logo і ментор у Prjctr_institute, артдиректор. Він має 10-річний досвід роботи в компаніях Fedoriv, Aimbulance, Mirrolab.

Під час воркшопу ви:
- навчитесь майстерно доносити свою ідею будь-кому за кілька кроків,
- вивчите головні секрети ефективного сторітелінгу у презентаціях,
- зрозумієте, як створюють презентації у провідних маркетингових агенціях,
- почнете працювати з Google Presentations для найефективнішого результату.

За 3 години кожен учасник воркшопу створить свою власну захопливу презентацію.

Що брати з собою?
-ноутбук
-доступ до акаунту Google
-тему, яку ви хотіли б упакувати в презентацію

Час: 14 жовтня, 12:00
Тривалість — 3 години

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх
Вартість – 800 грн
Кількість місць обмежена: 11 місць
Обов’язкова реєстрація на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку.

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Теги: дія, бізнес, бренд, дизайнер, Луцьк
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