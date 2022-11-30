Дія.Бізнес у Луцьку: бренд-дизайнер Антон Шмельов навчить, як зробити презентацію, що продає ідею

Антон Шмельов.



Антон — куратор курсу Typo Logo і ментор у Prjctr_institute, артдиректор. Він має 10-річний досвід роботи в компаніях Fedoriv, Aimbulance, Mirrolab.



Під час воркшопу ви:

- навчитесь майстерно доносити свою ідею будь-кому за кілька кроків,

- вивчите головні секрети ефективного сторітелінгу у презентаціях,

- зрозумієте, як створюють презентації у провідних маркетингових агенціях,

- почнете працювати з Google Presentations для найефективнішого результату.



За 3 години кожен учасник воркшопу створить свою власну захопливу презентацію.



Що брати з собою?

-ноутбук

-доступ до акаунту Google

-тему, яку ви хотіли б упакувати в презентацію



Час: 14 жовтня, 12:00

Тривалість — 3 години



Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх

Вартість – 800 грн

Кількість місць обмежена: 11 місць





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як продати свою ідею будь-кому завдяки презентації? Про це 14 жовтня (суботу) на воркшопі розповість бренд-дизайнерАнтон — куратор курсу Typo Logo і ментор у Prjctr_institute, артдиректор. Він має 10-річний досвід роботи в компаніях Fedoriv, Aimbulance, Mirrolab.Під час воркшопу ви:- навчитесь майстерно доносити свою ідею будь-кому за кілька кроків,- вивчите головні секрети ефективного сторітелінгу у презентаціях,- зрозумієте, як створюють презентації у провідних маркетингових агенціях,- почнете працювати з Google Presentations для найефективнішого результату.За 3 години кожен учасник воркшопу створить свою власну захопливу презентацію.-ноутбук-доступ до акаунту Google-тему, яку ви хотіли б упакувати в презентаціюЧас:Тривалість — 3 годиниАдреса:Вартість – 800 грнКількість місць обмежена: 11 місць Обов’язкова реєстрація на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку.

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