Чаркування у селі на Волині завершилося різаниною





Про це повідомляє



За даними поліції, чоловіки пили разом алкоголь. Після чого один з них спричинив тілесні ушкодження ножем в область грудей іншого.

На місце події виїхала екстрена медична допомога. Працівники швидкої встановили що проникаючого порізу немає та життю нічого не загрожує.



Стосовно порушника вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових рішень за статтею 125 Кримінального кодексу України.



Довідково:



Стаття 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Низькі Цевеличі Локачинської громади на Волині чоловік вдарив ножем знайомого.Про це повідомляє Район. Локачі За даними поліції, чоловіки пили разом алкоголь. Після чого один з них спричинив тілесні ушкодження ножем в область грудей іншого.На місце події виїхала екстрена медична допомога. Працівники швидкої встановили що проникаючого порізу немає та життю нічого не загрожує.Стосовно порушника вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових рішень за статтею 125 Кримінального кодексу України.

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