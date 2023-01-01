У Ковелі Volkswagen влетів у дорожнє огородження
Сьогодні, 17:57
У Ковелі водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, врізавшись у дорожнє огородження.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Ковельські патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Незалежності, Володимирської та Сагайдачного. Прибувши на місце, інспектори встановили, що водій Volkswagen не був уважним, не слідкував за дорожньою обстановкою та її зміною, не вибрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням.
Саме через ці причини він і здійснив наїзд на дорожнє огородження.
Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, а на проїзну частину почали витікати паливно-мастильні матеріали. Тож, для ліквідації наслідків ДТП на місце поліцейські викликали працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Коли ж патрульні почали спілкуватися з водієм, то виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Ковельські патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Незалежності, Володимирської та Сагайдачного. Прибувши на місце, інспектори встановили, що водій Volkswagen не був уважним, не слідкував за дорожньою обстановкою та її зміною, не вибрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням.
Саме через ці причини він і здійснив наїзд на дорожнє огородження.
Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, а на проїзну частину почали витікати паливно-мастильні матеріали. Тож, для ліквідації наслідків ДТП на місце поліцейські викликали працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Коли ж патрульні почали спілкуватися з водієм, то виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
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