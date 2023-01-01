Юний боксер із Волині тріумфував на міжнародному турнірі
Сьогодні, 18:22
Спортсмен з Володимира Глєб Іванчук отримав першість на міжнародному турнірі з боксу — International boxing tournament EUBC SARAJEVO TROPHY. Чотириденні змагання відбулися в місті Сараєво, що в Боснії та Герцеговині.
Про це інформує Суспільне.
Тренерка боксера Юлія Семко повідомила, що за одноголосним рішенням суддів Глєб здобув "золото" серед юніорів 2007-2008 років народження.
15-річний вихованець Володимирської дитячо-юнацької спортивної школи ім. Зінкевича виступав на цьому турнірі у ваговій категорії 66-70 кілограмів.
Згідно з результатами фінальних поєдинків волинському боксеру вдалося залишити позаду двох боксерів із Хорватії та ще одного з Боснії і Герцеговини.
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Про це інформує Суспільне.
Тренерка боксера Юлія Семко повідомила, що за одноголосним рішенням суддів Глєб здобув "золото" серед юніорів 2007-2008 років народження.
15-річний вихованець Володимирської дитячо-юнацької спортивної школи ім. Зінкевича виступав на цьому турнірі у ваговій категорії 66-70 кілограмів.
Згідно з результатами фінальних поєдинків волинському боксеру вдалося залишити позаду двох боксерів із Хорватії та ще одного з Боснії і Герцеговини.
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