У боях на Харківщині загинув волинянин Олександр Юзвик

У боях на Харківщині загинув волинянин Олександр Юзвик
Берестечківську громаду на Волині сколихнула сумна звістка – на війні поліг Олександр Юзвик.

Про це повідомили у Берестечківській міській громаді.

Перебуваючи на бойових позиціях в Харківській області, помер житель села Гумнище Юзвик Олександр Володимирович, 1977 р.н сержант Збройних Сил України.

У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим обіцяють повідомити згодом.


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Теги: загиблі, війна
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