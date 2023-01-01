У боях на Харківщині загинув волинянин Олександр Юзвик
Сьогодні, 18:25
Берестечківську громаду на Волині сколихнула сумна звістка – на війні поліг Олександр Юзвик.
Про це повідомили у Берестечківській міській громаді.
Перебуваючи на бойових позиціях в Харківській області, помер житель села Гумнище Юзвик Олександр Володимирович, 1977 р.н сержант Збройних Сил України.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим обіцяють повідомити згодом.
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Про це повідомили у Берестечківській міській громаді.
Перебуваючи на бойових позиціях в Харківській області, помер житель села Гумнище Юзвик Олександр Володимирович, 1977 р.н сержант Збройних Сил України.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим обіцяють повідомити згодом.
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