Банда шахраїв на Волині видурили майже 800 тисяч

Банда шахраїв на Волині видурили майже 800 тисяч
На Волині перед судом постануть четверо членів злочинної групи, яких обвинувачують у шахрайствах на майже 800 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо чотирьох членів організованої злочинної групи, яким інкримінують вчинення шахрайств у великому розмірі (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловіки у період з вересня 2021 до липня 2022 року систематично скасовували платежі через гарячу лінію клієнтської служби підтримки банку та подавали попередньо роздруковані квитанції, фінансові операції за якими вже були скасовані, для проведення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

У такий спосіб обвинувачені скасували близько півтисячі банківських операцій про сплату обов’язкових платежів та заволоділи коштами у сумі майже 800 тисяч гривень.

Викрито злочинну діяльність групи за оперативного супроводу працівників Волинського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Банда шахраїв на Волині видурили майже 800 тисяч
Сьогодні, 19:03
Волинянка втратила коханого на війні і не може отримати допомогу на сина
Сьогодні, 18:40
У боях на Харківщині загинув волинянин Олександр Юзвик
Сьогодні, 18:25
Юний боксер із Волині тріумфував на міжнародному турнірі
Сьогодні, 18:22
Ще одна втрата: на війні загинув лучанин Олег Струбіцький
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
Поліція викрила велику банду, яка видурювала гроші у волонтерів Поліція викрила велику банду, яка видурювала гроші у волонтерів
04 жовтень, 19:15
Шахраї прикриваються главою РВА на Волині Шахраї прикриваються главою РВА на Волині
29 вересень, 12:13
Волинянка торгувала наркотою і шахраювала через інтернет Волинянка торгувала наркотою і шахраювала через інтернет
29 вересень, 12:01
Патрульні застерігають волинян від шахрайських схем Патрульні застерігають волинян від шахрайських схем
21 вересень, 18:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Банда шахраїв на Волині видурили майже 800 тисяч
Сьогодні, 19:03
 0
Волинянка втратила коханого на війні і не може отримати допомогу на сина
Сьогодні, 18:40
 0
У боях на Харківщині загинув волинянин Олександр Юзвик
Сьогодні, 18:25
 0
Юний боксер із Волині тріумфував на міжнародному турнірі
Сьогодні, 18:22
 0
Ще одна втрата: на війні загинув лучанин Олег Струбіцький
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8