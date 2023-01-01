Банда шахраїв на Волині видурили майже 800 тисяч

На Волині перед судом постануть четверо членів злочинної групи, яких обвинувачують у шахрайствах на майже 800 тисяч гривень.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо чотирьох членів організованої злочинної групи, яким інкримінують вчинення шахрайств у великому розмірі (ч. 4 ст. 190 КК України).За даними слідства, чоловіки у період з вересня 2021 до липня 2022 року систематично скасовували платежі через гарячу лінію клієнтської служби підтримки банку та подавали попередньо роздруковані квитанції, фінансові операції за якими вже були скасовані, для проведення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.У такий спосіб обвинувачені скасували близько півтисячі банківських операцій про сплату обов’язкових платежів та заволоділи коштами у сумі майже 800 тисяч гривень.Викрито злочинну діяльність групи за оперативного супроводу працівників Волинського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.