Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня





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У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вночі та вранці туман, видимість в тумані 200-500м. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 15-17° тепла.



В області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вночі та вранці місцями туман, видимість в тумані 200-500м. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 13-18° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр метеорології опублікував прогноз погоди на 11 жовтня.Про це йдеться на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вночі та вранці туман, видимість в тумані 200-500м. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 15-17° тепла.В області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вночі та вранці місцями туман, видимість в тумані 200-500м. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 13-18° тепла.

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