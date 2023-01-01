Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр метеорології опублікував прогноз погоди на 11 жовтня.
Про це йдеться на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вночі та вранці туман, видимість в тумані 200-500м. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 15-17° тепла.
В області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вночі та вранці місцями туман, видимість в тумані 200-500м. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 13-18° тепла.
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Про це йдеться на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вночі та вранці туман, видимість в тумані 200-500м. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 15-17° тепла.
В області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вночі та вранці місцями туман, видимість в тумані 200-500м. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 13-18° тепла.
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