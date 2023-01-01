Суд оштрафував волинянина за домашнє насильство
Сьогодні, 19:35
У Старовижівському районному суді розглянули справу стосовно чоловіка, уродженця Нової Вижви, який вчинив домашнє насильство.
Про це повідомляє Район.Стара Вижівка з посиланням на постанову суду.
Чоловік 21 вересня 2023 року близько 16:00, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив домашнє насильство в селі Нова Вижва Старовижівської громади щодо своєї колишньої співмешканки. Чоловік виражався нецензурними та лайливими словами, вдарив її по обличчю, чим спричинив фізичний біль та завдав шкоди психологічному здоров’ю.
У судовому засіданні чоловік вину визнав частково.
Кривдника визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 173-2 КУпАП, та оштрафували на 170 гривень.
Також порушник сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.
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Про це повідомляє Район.Стара Вижівка з посиланням на постанову суду.
Чоловік 21 вересня 2023 року близько 16:00, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив домашнє насильство в селі Нова Вижва Старовижівської громади щодо своєї колишньої співмешканки. Чоловік виражався нецензурними та лайливими словами, вдарив її по обличчю, чим спричинив фізичний біль та завдав шкоди психологічному здоров’ю.
У судовому засіданні чоловік вину визнав частково.
Кривдника визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 173-2 КУпАП, та оштрафували на 170 гривень.
Також порушник сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.
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