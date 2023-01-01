Суд оштрафував волинянина за домашнє насильство





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Чоловік 21 вересня 2023 року близько 16:00, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив домашнє насильство в селі Нова Вижва Старовижівської громади щодо своєї колишньої співмешканки. Чоловік виражався нецензурними та лайливими словами, вдарив її по обличчю, чим спричинив фізичний біль та завдав шкоди психологічному здоров’ю.



У судовому засіданні чоловік вину визнав частково.



Кривдника визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 173-2 КУпАП, та оштрафували на 170 гривень.



Також порушник сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Старовижівському районному суді розглянули справу стосовно чоловіка, уродженця Нової Вижви, який вчинив домашнє насильство.Про це повідомляє Район.Стара Вижівка з посиланням на постанову суду.Чоловік 21 вересня 2023 року близько 16:00, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив домашнє насильство в селі Нова Вижва Старовижівської громади щодо своєї колишньої співмешканки. Чоловік виражався нецензурними та лайливими словами, вдарив її по обличчю, чим спричинив фізичний біль та завдав шкоди психологічному здоров’ю.У судовому засіданні чоловік вину визнав частково.Кривдника визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 173-2 КУпАП, та оштрафували на 170 гривень.Також порушник сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.

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