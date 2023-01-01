У селі під Луцьком встановили камеру, що фіксуватиме порушення ПДР

У селі під Луцьком встановили камеру, що фіксуватиме порушення ПДР
На автошляху Н-22 в селі Струмівка Луцького району встановили ще одну камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс "КАСКАД" розташований при вʼїзді до села зі сторони Рівного.

Як розповіли в секторі комунікації поліції області, наразі камера контролю швидкості руху працює в тестовому режимі. Офіційно камера фотовідеофіксації на цій ділянці запрацює до кінця жовтня 2023 року, - повідомляє Суспільне.

Як інформували поліцейські офіцери громади у в області, проєкт щодо встановлення цього комплексу на небезпечній ділянці дороги в Струмівці підготував і спрямував на погодження поліцейський офіцер Підгайцівської громади Олександр Остапчук, до якого неодноразово зверталися місцеві жителі з питанням безпеки на цій ділянці дороги.

Які порушення фіксує КАСКАД
Згідно з інформацією "Українських системних інновацій", комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг (КАСКАД) — це інтелектуальна система, яка виявляє та фіксує такі порушення:

порушення водіями швидкісного режиму руху;
контроль проїзду по смузі громадського транспорту;
порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;
виїзд на смугу зустрічного руху;
порушення правил рядності і дорожньої розмітки;
порушення правил паркування;
поліцейське панорамне відеоспостереження;
ненадання переваги пішоходу на пішоходному переході.
Штраф за перевищення швидкості руху від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень.

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Теги: ПДР, Луцьк, Струмівка
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