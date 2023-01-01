У селі під Луцьком встановили камеру, що фіксуватиме порушення ПДР





Як розповіли в секторі комунікації поліції області, наразі камера контролю швидкості руху працює в тестовому режимі. Офіційно камера фотовідеофіксації на цій ділянці запрацює до кінця жовтня 2023 року, - повідомляє



Як інформували поліцейські офіцери громади у в області, проєкт щодо встановлення цього комплексу на небезпечній ділянці дороги в Струмівці підготував і спрямував на погодження поліцейський офіцер Підгайцівської громади Олександр Остапчук, до якого неодноразово зверталися місцеві жителі з питанням безпеки на цій ділянці дороги.



Які порушення фіксує КАСКАД

Згідно з інформацією "Українських системних інновацій", комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг (КАСКАД) — це інтелектуальна система, яка виявляє та фіксує такі порушення:



порушення водіями швидкісного режиму руху;

контроль проїзду по смузі громадського транспорту;

порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;

виїзд на смугу зустрічного руху;

порушення правил рядності і дорожньої розмітки;

порушення правил паркування;

поліцейське панорамне відеоспостереження;

ненадання переваги пішоходу на пішоходному переході.

Штраф за перевищення швидкості руху від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автошляху Н-22 в селі Струмівка Луцького району встановили ще одну камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Комплекс "КАСКАД" розташований при вʼїзді до села зі сторони Рівного.Як розповіли в секторі комунікації поліції області, наразі камера контролю швидкості руху працює в тестовому режимі. Офіційно камера фотовідеофіксації на цій ділянці запрацює до кінця жовтня 2023 року, - повідомляє Суспільне. Як інформували поліцейські офіцери громади у в області, проєкт щодо встановлення цього комплексу на небезпечній ділянці дороги в Струмівці підготував і спрямував на погодження поліцейський офіцер Підгайцівської громади Олександр Остапчук, до якого неодноразово зверталися місцеві жителі з питанням безпеки на цій ділянці дороги.Згідно з інформацією "Українських системних інновацій", комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг (КАСКАД) — це інтелектуальна система, яка виявляє та фіксує такі порушення:порушення водіями швидкісного режиму руху;контроль проїзду по смузі громадського транспорту;порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;виїзд на смугу зустрічного руху;порушення правил рядності і дорожньої розмітки;порушення правил паркування;поліцейське панорамне відеоспостереження;ненадання переваги пішоходу на пішоходному переході.Штраф за перевищення швидкості руху від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень.

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