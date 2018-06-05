На Волині автівка збила лося, а інша наїхала на нього, є постраждалі





Близько 19:30 автомобіль збив лося і з'їхав у кювет, - про це повідомляє

У темряві водій іншої автівки не встиг зреагувати і наїхав на тварину.



У результаті ДТП постраждали двоє осіб, у них легкі травми.



На місці працює бригада швидкої, також викликали поліцію та рятувальників.



Більше інформації згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На трасі у селі Люблинець Ковельського району сталася аварія.Близько 19:30 автомобіль збив лося і з'їхав у кювет, - про це повідомляє ІА Волинські новини.

У темряві водій іншої автівки не встиг зреагувати і наїхав на тварину.У результаті ДТП постраждали двоє осіб, у них легкі травми.На місці працює бригада швидкої, також викликали поліцію та рятувальників.Більше інформації згодом.

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