На Волині автівка збила лося, а інша наїхала на нього, є постраждалі
Сьогодні, 21:13
На трасі у селі Люблинець Ковельського району сталася аварія.
Близько 19:30 автомобіль збив лося і з'їхав у кювет, - про це повідомляє ІА Волинські новини.
У темряві водій іншої автівки не встиг зреагувати і наїхав на тварину.
У результаті ДТП постраждали двоє осіб, у них легкі травми.
На місці працює бригада швидкої, також викликали поліцію та рятувальників.
Більше інформації згодом.
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Близько 19:30 автомобіль збив лося і з'їхав у кювет, - про це повідомляє ІА Волинські новини.
У темряві водій іншої автівки не встиг зреагувати і наїхав на тварину.
У результаті ДТП постраждали двоє осіб, у них легкі травми.
На місці працює бригада швидкої, також викликали поліцію та рятувальників.
Більше інформації згодом.
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