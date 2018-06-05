На Волині автівка збила лося, а інша наїхала на нього, є постраждалі

На Волині автівка збила лося, а інша наїхала на нього, є постраждалі
На трасі у селі Люблинець Ковельського району сталася аварія.

Близько 19:30 автомобіль збив лося і з'їхав у кювет, - про це повідомляє ІА Волинські новини.

У темряві водій іншої автівки не встиг зреагувати і наїхав на тварину.

У результаті ДТП постраждали двоє осіб, у них легкі травми.

На місці працює бригада швидкої, також викликали поліцію та рятувальників.

Більше інформації згодом.

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Теги: аварія, лось, Волинь
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