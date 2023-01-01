Німеччина передасть Україні Patriot, IRIS-T, гармати Gepard і танки Leopard

Німеччина передасть Україні Patriot, IRIS-T, гармати Gepard і танки Leopard
Німеччина у рамках чергового пакета допомоги надасть Україні 10 танків Leopard 1, додаткові системи ППО Patriot та IRIS-T, а також три зенітні гармати Gepard.

Про це повідомляє міністерство оборони Німеччини, - пише "Еспресо".

Загальна вартість систем ППО та зенітних гармат складає близько 1 млрд євро.

"Німеччина збирає другий зимовий пакет допомоги для захисту критичної інфраструктури та подальшої підтримки України. Німеччина надасть додаткові системи ППО Patriot та IRIS-T на суму близько 1 мільярда євро, а також три зенітні гармати Gepard", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом найближчих кількох тижнів до України надійдуть ще 10 бойових танків Leopard 1 A5, 15 броньованих транспортних машин і майже 20 броньованих санітарних машин.

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Теги: Україна, війна, допомога, Німеччина
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