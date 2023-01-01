До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 23:31
11 жовтня об 11:30 на Волині зустрінуть екіпаж Гуманітарної місії "НА ЩИТІ", який везе до Луцька тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Про це повідомляє волонтерка Еля Коротинська.
"Збираємось для формування колони супроводу о 11:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться у дописі.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - йдеться у дописі волонтерки.
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Про це повідомляє волонтерка Еля Коротинська.
"Збираємось для формування колони супроводу о 11:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться у дописі.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - йдеться у дописі волонтерки.
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