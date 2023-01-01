До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв

11 жовтня об 11:30 на Волині зустрінуть екіпаж Гуманітарної місії "НА ЩИТІ", який везе до Луцька тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Про це повідомляє волонтерка Еля Коротинська."Збираємось для формування колони супроводу о 11:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться у дописі.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - йдеться у дописі волонтерки.