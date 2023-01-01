В Україні створили рацію, яку не можуть заглушити російські засоби РЕБ

Українці створили рацію, яку не глушать росіяни.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїВорог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera.Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів.Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні."Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту.Далі — ще більше технологій та інновацій, які рятуватимуть життя наших військових. Долучайтеся до платформи Brave1 та подавайте свої проєкти в оборонній сфері", - написав Федоров.