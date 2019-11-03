У Польщі зник 18-річний волинянин, який поїхав на роботу

У Польщі зник 18-річний волинянин, який поїхав на роботу
Розшукують 18-річного хлопця з Волині Олега Козака, який працював у Польщі на будівництві.

За словами рідних, зниклий не виходить на зв'язок з початку серпня 2023 року. Про це повідомляє ВСН, посилаючись на групу Забузького ліцею Рівненської сільської ради.

Олег Козак 15.11.2004 р.н. за офіційними даними працював майже рік в місці Паб'яніце на будівництві. На початку серпня 2023 року вийшов з місця останнього перебування і не повернувся. Відтоді не виходив на звʼязок.

Особливі прикмети: високий, брюнет, був у спортивному одязі, мав при собі речову сумку. Як зазначають рідні, у пошук залучені також інші організації.

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Теги: Волинь, зникнення, Польща
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