Три країни почнуть розміновувати Чорне море

Три країни почнуть розміновувати Чорне море
Туреччина, Румунія та Болгарія мають намір у листопаді цього року створити спеціальний підрозділ для розмінування в Чорному морі.

Про це пише "Громадське", посилаючись на Bloomberg.

Агентство зазначає, що міни, які дрейфують за течією у води трьох країн-членів НАТО, загрожують торговому шляху та змушують Альянс посилювати оборонні заходи, позаяк війна наблизилася до його кордонів.

Водночас джерела Bloomberg наголошують, що новий підрозділ планується як цілком «мирний» і не передбачає виведення в море жодного нового корабля НАТО. За словами одного з посадовців, одна з цілей місії — показати, що три країни здатні розв’язувати проблеми самостійно.

Уряд Туреччини відмовився від коментарів. Міністерства оборони Румунії та Болгарії також не відразу відповіли на запити про коментарі.

Як відомо, нещодавно торговельний корабель під прапором Туреччини 5 жовтня натрапив на морську міну біля берегів Румунії в Чорному морі, повідомив Reuters.

Корабель зазнав незначних ушкоджень, але члени екіпажу не постраждали.

Водночас джерело в українському уряді повідомило Reuters, що це, ймовірно, була міна «часів Другої світової війни або фугасні міни, які залишилися там з минулого року».

﻿У вересні в Болгарії розповіли про дрон із прикріпленою вибухівкою, знайдений на узбережжі Чорного моря.

А перед цим у серпні на узбережжі румунського курорту Костінешть стався вибух, імовірно, спричинений морською міною.

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Теги: Україна, Чорне море, світ, війна, розмінування
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