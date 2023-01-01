В «Укренерго» розповіли, якими будуть графіки відключення світла

В «Укренерго» розповіли, якими будуть графіки відключення світла
Тривалість графіків можливих відключень світла у разі масованих атак РФ на енергетичні об’єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання та якими будуть спроможності електростанцій.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, - повідомляє ТСН.

Графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.

"Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі в цілому. Якщо він буде невеликий, це не має бути 4 години, якщо він буде більше, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самих графіків, а яке в нас буде споживання в конкретний день і які будуть спроможності наших електростанцій виробити цю електроенергію", – пояснив Кудрицький.

За його словами, графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.

"Напевно, стовідсотково ідеальної рівномірності досягнути не можна, але більш рівномірними зробити їх можна й в тому числі за рахунок того, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, зокрема дизельними генераторами, які можуть живити об'єкти критичної інфраструктури", – зазначив очільник "Укренерго".

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Теги: Україна, відключення світла, графіки
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