В «Укренерго» розповіли, якими будуть графіки відключення світла





Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, - повідомляє



Графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.



"Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі в цілому. Якщо він буде невеликий, це не має бути 4 години, якщо він буде більше, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самих графіків, а яке в нас буде споживання в конкретний день і які будуть спроможності наших електростанцій виробити цю електроенергію", – пояснив Кудрицький.



За його словами, графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.



"Напевно, стовідсотково ідеальної рівномірності досягнути не можна, але більш рівномірними зробити їх можна й в тому числі за рахунок того, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, зокрема дизельними генераторами, які можуть живити об'єкти критичної інфраструктури", – зазначив очільник "Укренерго".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тривалість графіків можливих відключень світла у разі масованих атак РФ на енергетичні об’єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання та якими будуть спроможності електростанцій.Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго", - повідомляє ТСН. Графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними."Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі в цілому. Якщо він буде невеликий, це не має бути 4 години, якщо він буде більше, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самих графіків, а яке в нас буде споживання в конкретний день і які будуть спроможності наших електростанцій виробити цю електроенергію", – пояснив Кудрицький.За його словами, графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними."Напевно, стовідсотково ідеальної рівномірності досягнути не можна, але більш рівномірними зробити їх можна й в тому числі за рахунок того, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, зокрема дизельними генераторами, які можуть живити об'єкти критичної інфраструктури", – зазначив очільник "Укренерго".

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