На фасаді волинського ліцею встановили меморіальну дошку загиблим Героям. ФОТО

На фасаді волинського ліцею встановили меморіальну дошку загиблим Героям. ФОТО
У Торчинському професійному ліцеї відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок та вшанування пам’яті Героїв, учаснику російсько-української війни Андрія Зімича та Дмитра Стася, які героїчно загинули на сході України, захищаючи рідну землю.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

Відкрили меморіальні дошки голова Торчинської селищної ради Юрій Кревський та директор Торчинського професійного ліцею Олександр Вознюк.

«Сьогодні ми робимо перший крок для увіковічення ім'я Героїв. Не просто кажуть в народі: «Поки нас пам'ятають – ми живі." Андрій Зімич та Дмитро Стась назавжди будуть в нашій пам'яті, в наших серцях і душах» - зазначили голова громади, Юрій Кревський.

Начальник групи морально-психологічного забезпечення Луцького РТЦК та СП полковник Юрій Хом'як сказав: «Коли помирає людина - це велика трагедія, велике горе для всієї родини. А коли вона гине за нашу незалежність - трагедія для всієї країни. Завдяки Захисникам ми маємо можливість навчатися, працювати та жити. Мусимо пам'ятати наших Героїв! Пам'ять про них буде жити вічно!».

Директор ліцею поділився спогадами про учнів Зімича Андрія та Стася Дмитра та зазначив, що ніхто не має права забути подвиг Героїв, які стали на захист односельчан та всіх українців від московських окупантів.

Місцевий священник, отець Степан, звершив чин освячення меморіальних дошок воїнам-захисникам.
На фасаді волинського ліцею встановили меморіальну дошку загиблим Героям. ФОТО

"Вірю, що цей пам’ятний знак буде нагадувати всім поколінням про героїзм наших захисників у боротьбі за суверенітет і цілісність України. А наше завдання – щоденно навчати учнів любити, шанувати свою країну та пам'ятати, якою ціною ми виборюємо незалежність", - зазначив отець Степан.


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Теги: Волинь, Україна, Торчин, мемеоріальна дошка
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