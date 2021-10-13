Волинська агроблогерка вирощує тисячі кущів квітів, а також екзотичні фрукти

Надія Бусько на кількох сотках присадибної ділянки вирощує овочі та ягоди не лише звичні для Полісся, а й регіонів із сухим та жарким кліматом.



А ще барвисті квіти, серед яких, для прикладу, 15 сортів жоржин та до 30 хризантем, - пише газета



Жінка сіє, садить, вирощує, збирає врожай та отримує від цього, крім задоволення, дорогоцінного досвіду, також дохід. Поки що він радше символічний, бо доводиться чимало вкладати у розвиток. Але, щоб розвинути свою мікро-справу, вона навіть звільнилася з роботи та почала вести свій інстаблог і профіль у Facebook.



Любов до квітів та рослин загалом у жінки з дитинства.



Каже, коли випала можливість зайнятися вирощуванням різних рослин, то отримала підтримку від чоловіка. Потрібну інформацію почала черпати з Інтернету. У соціальних мережах знайомилася з іншими агровиробниками й обмінювалася з ними досвідом. Започаткувала інстаблог і присвятила цьому свій профіль у Facebook. Там своїм підписникам розказує і показує, як облаштовує сад і город, з якими культурами найкраще «потоваришувала» та з якими збирається заробляти.



«Робота на землі важка і, як в нас багато хто переконується, не завжди вигідна. Але зробити бізнес на рослинах реально. Для цього, вважаю, потрібно просто визначитися, з якими з них хотілося б працювати», — зазначає Надія Бусько.



А тому на городі господині чого тільки не знайдеш. В окремій тепличці вона висадила і сформувала понад 60 кущиків огірків. У іншій теплиці височіють помідори. Частину врожаю вже зібрала і реалізувала, але зелених плодів ще доволі.



Поряд з помідорами вона виростила три сорти баклажанів: звичні нам — темні, а ще рябенькі і навіть білі. Смаком, каже, вони майже не відрізняються. А от два сорти динь зовсім не схожі.



«Посадила баштанні для експерименту. Кавуни також. Не знала, чи достигнуть. Так кавуни вже з’їли, а дині ще ростуть. Спочатку не знала, як визначити, чи вони достигли. Потім випадково почула аромат від плоду і зрозуміла, що коли вже пахне, то можна зривати», — ділиться досвідом жінка.



Спробувала вирощувати вона цього літа і капусту різних видів. Брюсельську та пекінську зібрала, не терпиться скуштувати власно вирощену савойську.



Близько чотирьох сотень кущиків висадила господиня полуниці. Спробувала новий спосіб — у валки під агроспам. Обрала такий спосіб для кращого провітрювання. І також працює з різними сортами. Поряд зі звичними червоними ягодами вирощує білі полунички сорту «Ананаска».



Серед іншого на городі помічаємо, що для картоплі пані Надія відвела порівняно зовсім небагато місця, і, як зауважує, наступного року його буде ще менше. Для себе вона зрозуміла, що доцільніше вирощувати квіти — хризантеми, кермек. З ними хоче експериментувати та розвиватись. Наразі у пані Надії вже є 30 сортів хризантем. Цьогоріч їх розмножила до пів тисячі кущиків. Хоче збільшити також кількість сортів жоржин. Має, каже, лише 15. Хоч квіти ці, можливо, й втратили сьогодні популярність, проте вони дуже красиві.



У саду нашої співрозмовниці також доволі багате різноманіття рослин. Про них вона готова розповідати цілими днями. Та окрему увагу звертає на гібіскус.



«До мене він потрапив із Херсона. Наша родичка відділила його від куща, який ріс біля одного із дитячих садочків міста. У Херсоні це дуже поширена рослина. Сьогодні, на жаль, після обстрілу рашистами цей дошкільний заклад і територія довкола нього пошкоджені. Та вірю, що прийде час, коли все відбудують. Тоді я свій кущ розділю і його знову посадять там», — каже Надія Бусько.



А ще в неї росте інжир. Він теж із Херсона. Цьогоріч господиня вперше скуштувала його плоди (раніше вони не достигали).



Сповнена натхнення та віри у свої сили господиня, схоже, спробує вирощувати й інші екзотичні рослини. Але поки акцент у бізнес-справі робить на розсаду овочів, які б були стійкими при вирощуванні в наших кліматичних умовах, та на квіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька Каменя-Каширськогона кількох сотках присадибної ділянки вирощує овочі та ягоди не лише звичні для Полісся, а й регіонів із сухим та жарким кліматом.А ще барвисті квіти, серед яких, для прикладу, 15 сортів жоржин та до 30 хризантем, - пише газета "Полісся" Жінка сіє, садить, вирощує, збирає врожай та отримує від цього, крім задоволення, дорогоцінного досвіду, також дохід. Поки що він радше символічний, бо доводиться чимало вкладати у розвиток. Але, щоб розвинути свою мікро-справу, вона навіть звільнилася з роботи та почала вести свій інстаблог і профіль у Facebook.Любов до квітів та рослин загалом у жінки з дитинства.Каже, коли випала можливість зайнятися вирощуванням різних рослин, то отримала підтримку від чоловіка. Потрібну інформацію почала черпати з Інтернету. У соціальних мережах знайомилася з іншими агровиробниками й обмінювалася з ними досвідом. Започаткувала інстаблог і присвятила цьому свій профіль у Facebook. Там своїм підписникам розказує і показує, як облаштовує сад і город, з якими культурами найкраще «потоваришувала» та з якими збирається заробляти.«Робота на землі важка і, як в нас багато хто переконується, не завжди вигідна. Але зробити бізнес на рослинах реально. Для цього, вважаю, потрібно просто визначитися, з якими з них хотілося б працювати», — зазначає Надія Бусько.А тому на городі господині чого тільки не знайдеш. В окремій тепличці вона висадила і сформувала понад 60 кущиків огірків. У іншій теплиці височіють помідори. Частину врожаю вже зібрала і реалізувала, але зелених плодів ще доволі.Поряд з помідорами вона виростила три сорти баклажанів: звичні нам — темні, а ще рябенькі і навіть білі. Смаком, каже, вони майже не відрізняються. А от два сорти динь зовсім не схожі.«Посадила баштанні для експерименту. Кавуни також. Не знала, чи достигнуть. Так кавуни вже з’їли, а дині ще ростуть. Спочатку не знала, як визначити, чи вони достигли. Потім випадково почула аромат від плоду і зрозуміла, що коли вже пахне, то можна зривати», — ділиться досвідом жінка.Спробувала вирощувати вона цього літа і капусту різних видів. Брюсельську та пекінську зібрала, не терпиться скуштувати власно вирощену савойську.Близько чотирьох сотень кущиків висадила господиня полуниці. Спробувала новий спосіб — у валки під агроспам. Обрала такий спосіб для кращого провітрювання. І також працює з різними сортами. Поряд зі звичними червоними ягодами вирощує білі полунички сорту «Ананаска».Серед іншого на городі помічаємо, що для картоплі пані Надія відвела порівняно зовсім небагато місця, і, як зауважує, наступного року його буде ще менше. Для себе вона зрозуміла, що доцільніше вирощувати квіти — хризантеми, кермек. З ними хоче експериментувати та розвиватись. Наразі у пані Надії вже є 30 сортів хризантем. Цьогоріч їх розмножила до пів тисячі кущиків. Хоче збільшити також кількість сортів жоржин. Має, каже, лише 15. Хоч квіти ці, можливо, й втратили сьогодні популярність, проте вони дуже красиві.У саду нашої співрозмовниці також доволі багате різноманіття рослин. Про них вона готова розповідати цілими днями. Та окрему увагу звертає на гібіскус.«До мене він потрапив із Херсона. Наша родичка відділила його від куща, який ріс біля одного із дитячих садочків міста. У Херсоні це дуже поширена рослина. Сьогодні, на жаль, після обстрілу рашистами цей дошкільний заклад і територія довкола нього пошкоджені. Та вірю, що прийде час, коли все відбудують. Тоді я свій кущ розділю і його знову посадять там», — каже Надія Бусько.А ще в неї росте інжир. Він теж із Херсона. Цьогоріч господиня вперше скуштувала його плоди (раніше вони не достигали).Сповнена натхнення та віри у свої сили господиня, схоже, спробує вирощувати й інші екзотичні рослини. Але поки акцент у бізнес-справі робить на розсаду овочів, які б були стійкими при вирощуванні в наших кліматичних умовах, та на квіти.

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