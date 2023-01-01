Ще 820 солдатів росії, винищувач та 34 танки за минулу добу знищили Збройні сили України





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:



▪️ особовий склад – близько 283900 (+820) осіб,



▪️ танки – 4863 (+34) од,



▪️ бойові броньовані машини – 9220 (+91) од,



▪️ артилерійські системи – 6731 (+18) од,



▪️ РСЗВ – 809 (+1) од,



▪️ засоби ППО – 545 (+1) од,



▪️ літаки – 316 (+1) од,



▪️ гелікоптери – 316 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),



▪️ крилаті ракети – 1530 (+0),



▪️ кораблі /катери – 20 (+0) од,



▪️ підводні човни – 1 (+0) од,



▪️ автомобільна техніка та автоцистерни – 9145 (+20) од,



▪️ спеціальна техніка – 965 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники знищили близько 820 російських загарбників.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.▪️ особовий склад – близько 283900 (+820) осіб,▪️ танки – 4863 (+34) од,▪️ бойові броньовані машини – 9220 (+91) од,▪️ артилерійські системи – 6731 (+18) од,▪️ РСЗВ – 809 (+1) од,▪️ засоби ППО – 545 (+1) од,▪️ літаки – 316 (+1) од,▪️ гелікоптери – 316 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),▪️ крилаті ракети – 1530 (+0),▪️ кораблі /катери – 20 (+0) од,▪️ підводні човни – 1 (+0) од,▪️ автомобільна техніка та автоцистерни – 9145 (+20) од,▪️ спеціальна техніка – 965 (+4).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію