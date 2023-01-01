Ще 820 солдатів росії, винищувач та 34 танки за минулу добу знищили Збройні сили України

Ще 820 солдатів росії, винищувач та 34 танки за минулу добу знищили Збройні сили України
За минулу добу захисники знищили близько 820 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:

▪️ особовий склад – близько 283900 (+820) осіб,

▪️ танки – 4863 (+34) од,

▪️ бойові броньовані машини – 9220 (+91) од,

▪️ артилерійські системи – 6731 (+18) од,

▪️ РСЗВ – 809 (+1) од,

▪️ засоби ППО – 545 (+1) од,

▪️ літаки – 316 (+1) од,

▪️ гелікоптери – 316 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),

▪️ крилаті ракети – 1530 (+0),

▪️ кораблі /катери – 20 (+0) од,

▪️ підводні човни – 1 (+0) од,

▪️ автомобільна техніка та автоцистерни – 9145 (+20) од,

▪️ спеціальна техніка – 965 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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