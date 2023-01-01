Ще 820 солдатів росії, винищувач та 34 танки за минулу добу знищили Збройні сили України
Сьогодні, 09:28
За минулу добу захисники знищили близько 820 російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:
▪️ особовий склад – близько 283900 (+820) осіб,
▪️ танки – 4863 (+34) од,
▪️ бойові броньовані машини – 9220 (+91) од,
▪️ артилерійські системи – 6731 (+18) од,
▪️ РСЗВ – 809 (+1) од,
▪️ засоби ППО – 545 (+1) од,
▪️ літаки – 316 (+1) од,
▪️ гелікоптери – 316 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
▪️ крилаті ракети – 1530 (+0),
▪️ кораблі /катери – 20 (+0) од,
▪️ підводні човни – 1 (+0) од,
▪️ автомобільна техніка та автоцистерни – 9145 (+20) од,
▪️ спеціальна техніка – 965 (+4).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:
▪️ особовий склад – близько 283900 (+820) осіб,
▪️ танки – 4863 (+34) од,
▪️ бойові броньовані машини – 9220 (+91) од,
▪️ артилерійські системи – 6731 (+18) од,
▪️ РСЗВ – 809 (+1) од,
▪️ засоби ППО – 545 (+1) од,
▪️ літаки – 316 (+1) од,
▪️ гелікоптери – 316 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
▪️ крилаті ракети – 1530 (+0),
▪️ кораблі /катери – 20 (+0) од,
▪️ підводні човни – 1 (+0) од,
▪️ автомобільна техніка та автоцистерни – 9145 (+20) од,
▪️ спеціальна техніка – 965 (+4).
Дані уточнюються.
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