У Луцьку вночі горіла баня. ФОТО

У Луцьку вночі горіла баня. ФОТО
У Луцьку працівники ДСНС врятували від знищення вогнем двоповерхову будівлю бані.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 11 жовтня, близько 4-ої ранку трапилася пожежа в двоповерховій будівлі на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку.

О 04:36, уже за шість хвилин після виклику, до місця події прибули перші екіпажі рятувальників.

За підвищеним номером виклику на пожежі працювали розрахунки 25-ої, 1 та 2-ої Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька, а також оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС області.

На гасіння подано потужні водяні стволи, залучено 8 одиниць техніки, працювали більше 30 рятувальників, у тому числі в складі ланок газодимозахисної служби.

О 05:08 горіння локалізували, о 5:23 - ліквідували. Обставини події та причини пожежі зʼясовує спеціальна комісія за участі правоохоронців, співробітників цивільного захисту, адміністрації обʼєкту.
У Луцьку вночі горіла баня. ФОТО

Потерпілих немає.
У Луцьку вночі горіла баня. ФОТО
У Луцьку вночі горіла баня. ФОТО
У Луцьку вночі горіла баня. ФОТО
У Луцьку вночі горіла баня. ФОТО
У Луцьку вночі горіла баня. ФОТО

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Теги: Луцьк пожежа, баня
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