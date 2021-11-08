У Луцьку вночі горіла баня. ФОТО

У Луцьку працівники ДСНС врятували від знищення вогнем двоповерхову будівлю бані.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 11 жовтня, близько 4-ої ранку трапилася пожежа в двоповерховій будівлі на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку.О 04:36, уже за шість хвилин після виклику, до місця події прибули перші екіпажі рятувальників.За підвищеним номером виклику на пожежі працювали розрахунки 25-ої, 1 та 2-ої Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька, а також оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС області.На гасіння подано потужні водяні стволи, залучено 8 одиниць техніки, працювали більше 30 рятувальників, у тому числі в складі ланок газодимозахисної служби.О 05:08 горіння локалізували, о 5:23 - ліквідували. Обставини події та причини пожежі зʼясовує спеціальна комісія за участі правоохоронців, співробітників цивільного захисту, адміністрації обʼєкту.Потерпілих немає.